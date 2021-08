“Cold Blooded”: Red Hot Motown Glory pour Rick James

La star la plus dangereuse de Motown au début des années 1980 était brûlante à l’été 1983, tout comme son label. Rick James a sorti son nouvel album Cold Blooded le 5 août, puis le palmarès des albums Billboard R&B de la semaine du 17 septembre l’a montré grimper au n ° 1 pour commencer un règne de dix semaines. Lorsque cela s’est terminé fin novembre, Lionel Richie‘s Je ne peux pas ralentir a pris le relais pour une période de 20 semaines consécutives, avec six autres à venir. Cela signifiait que Motown possédait le sommet du palmarès des albums R&B pendant sept mois.

En fait, l’influence du label était partout. 1983 avait commencé avec la signature de l’ancien Motown Michael Jackson en rassemblant un incroyable passage total de 37 semaines au n ° 1 du R&B avec Thriller. Un autre ex-groupe Tamla, les frères Isley, puis a passé une semaine au sommet avec Between The Sheets. Puis vint Rick, puis Lionel. Toute l’année a eu une saveur Motown.

James, pour sa part, était en route vers un autre album certifié or, alimenté par l’énorme succès de la chanson titre et du single principal de Cold Blooded. Alors que l’album commençait son règne sur l’enquête R&B, le morceau était déjà dans sa course de six semaines au sommet du classement des singles correspondant.

Les singles de Cold Blooded n’ont pas apporté à James autant de succès croisés qu’il l’aurait souhaité, la chanson titre culminant au n ° 40 du palmarès pop et les sorties ultérieures calant en dessous du Top 40. Mais la coupe d’ouverture, le ” U Bring The Freak Out », était un single soul du Top 20. Il y avait aussi un classement n ° 22 pour la piste qui a réuni la nouvelle et l’ancienne garde de Motown, le duo de ballades soi-disant «secret» de Rick avec Fumée Robinson, “Yeux d’ébène.”

Un compliment de Quincy

L’instigateur du punk-funk James avait pris la décision consciente de changer de son pour l’album Cold Blooded. C’était après Quincy Jones lui avait fait l’immense compliment de dire que le son de sa production sur Thriller était très influencé par le style de Rick sur “Give It To Me Baby”, tiré de Street Songs de 1981. Rick a décidé de donner plus d’espace à sa musique, avec plus de synthétiseurs et moins de cuivres et de guitares. La chanson titre a été écrite sur l’actrice Linda Blair, avec qui il sortait à l’époque.

1983 a été une année de grande créativité pour James. Ses productions pour ses protégées les Mary Jane Girls leur ont valu un succès international cet été-là, avec une place dans le Top 20 UK pour le single du label Gordy “All Night Long”.

