Cold open jamais vu auparavant sorti avec Steve Carrell

Il y a presque exactement un an, nous avons reçu un cadeau du Nouvel An de The Office: une ouverture à froid jamais vue auparavant dans laquelle Jim et Pam ont fait une farce à Dwight en le convainquant qu’il était dans The Matrix.

Maintenant que nous sommes en 2022 ? Nouvelle année, nouvelle ouverture froide inédite !

Celui-ci présente Michael Scott de Steve Carell laissant tomber tout un tas de trucs dans les toilettes, de son portefeuille à ses clés (qu’il a jetées par colère) … ce qui l’amène ensuite à inventer une idée très grossière et très drôle pour quelque chose qu’il appelle « le gardien des toilettes ».

Comme vous vous en doutez, c’est une très mauvaise idée :

Ce botteur de Creed ? Parfait. Profitez.