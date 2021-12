Coldpaly touche-t-il à sa fin ? Chris Martin révèle la date du dernier album – El Sol de México

Le chanteur et leader de Colsplay, Chris Martin, a annoncé ce jeudi dans une interview au réseau BBC que le groupe arrêtera de produire des disques dans les prochaines années.

Comme annoncé par Martín, la dernière production du groupe populaire Sa sortie est prévue en 2025 et plus tard ils ne feront que des tournées.

« Notre dernier vrai album sortira en 2025, et après ça, Je pense que nous allons juste faire une tournée« Le chanteur de 44 ans a annoncé au préalable une interview de la présentatrice Jo Whiley qui sera diffusée jeudi soir sur la chaîne de télévision britannique.

« Nous pouvons faire quelques collaborations mais le catalogue Coldplay lui-même sera terminé. à l’époque », a ajouté Martin.

Interrogé sur ces remarques dans une autre émission, Whiley a déclaré jeudi matin que le chef d’orchestre semblait « charmantement honnête » dans l’interview, mais que on ne sait jamais » s’il plaisantait » ou s’il parlait d’une manière » mortellement sérieuse « .

En tout cas, au moment de la parution en octobre de son neuvième album, Music of The Spheres, le chanteur avait déjà confié au magazine musical NME que le groupe avait l’intention de faire 12 albums – trois de plus que le chiffre actuel – avant de s’arrêter.

Dérivé de cet album, Coldplay a prévu une tournée, qui devrait arriver au Mexique, après que la vidéo promotionnelle de la tournée a été projetée sur le World Trade Center (WTC) en octobre dernier.