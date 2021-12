Coldplay a-t-il pris fin ? Ils dévoilent la date du dernier album

Récemment, le célèbre grouper Coldplay a annoncé qu’il ne sortirait pas de nouveaux albums après 2025, car il semble qu’ils ne feront qu’une tournée, mais il n’y aura pas de nouveau matériel à sortir.

C’est vrai, encore une fois, Chris Martin a parlé de la retraite du groupe, garantissant que Coldplay arrêtera d’enregistrer de la musique en 2025.

Chris Martin, chanteur et leader du groupe Coldplay, a annoncé jeudi sur la BBC que son groupe cesserait de produire de nouvelles chansons après un dernier album prévu pour encore trois ans.

Notre dernier vrai album sortira en 2025, et après ça, je pense qu’on va juste tourner », a annoncé la chanteuse de 44 ans avant une interview avec l’animatrice Jo Whiley qui sera diffusée jeudi soir sur la chaîne. télévision.

Notamment, ces derniers mots du chanteur sont cohérents avec ce qu’il a dit à propos de la sortie du neuvième album studio du groupe, Music Of The Spheres, qui est passé directement au numéro un plus tôt cette année.

Martin a déclaré au NME en octobre qu’ils avaient l’intention de faire 12 albums (trois de plus) puis de s’arrêter.

Cependant, c’est apparemment la première fois qu’il fixe un rendez-vous ou le rend public après sa dernière conversation avec Whiley.

Il a également déclaré à Absolute Radio qu’il imaginait que son groupe continuerait comme faire des tournées à la manière des Rolling Stones.

Ce serait formidable si nous pouvions encore être en tournée à la fin des années 70. Ce sera merveilleux si quelqu’un veut venir », a-t-il noté.

La vérité est que cette nouvelle inattendue n’a pas été du goût de tous les fans, qui assurent que le groupe a encore beaucoup à offrir.

D’un autre côté, il convient de mentionner qu’à l’origine le groupe de Chris Martin s’appelait Starfish, et c’était un groupe de ses amis qui avait nommé leur groupe Coldplay.

En fait, ils tirent leur nom d’un livre de poèmes intitulé Child’s Reflections: Cold Play, de Philip Horky.

Ce groupe est composé de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman et Will Champion, et c’est aussi l’un des groupes les plus pertinents du début des années 2000.

Les premiers travaux de Coldplay ont amené le groupe à être comparé à plusieurs reprises à des artistes tels que Radiohead, Oasis, INXS, U2 et Travis.