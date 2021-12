Coldplay annonce qu’il arrêtera d’enregistrer de la musique en 2025 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le leader de Coldplay, Chris Martin, a surpris les fans en révélant mercredi que le groupe cesserait de faire de la musique en 2025.

« Eh bien, je sais que je peux vous le dire : notre dernier album proprement dit sort en 2025 et après cela, je pense que nous allons juste tourner », a déclaré Martin lors d’une émission de BBC Radio 2. pour ainsi dire, cela se terminera d’ici là, « il ajouta.

Le groupe britannique a sorti son neuvième et dernier album studio « Music of the Spheres » en octobre. Le même mois, Martin a déclaré au magazine NME que le groupe avait l’intention de faire douze albums puis de s’arrêter, ce qui signifierait qu’ils enregistreraient trois autres albums.