Coldplay annonce une nouvelle tournée avec projection au WTC – El Sol de México

Coldplay revient sur scène et à Mexico il a décidé de l’annoncer d’une manière très originale et surprenante non seulement pour ses fans mais pour tous ceux qui ont pu assister au moment de révélation.

C’est à travers une projection au World Trade Center (WTC), que le groupe a choisi pour présenter leur nouvelle tournée mondiale Music of the Spheres, qui est née du lancement de leur nouvel album du même nom, qui sortira le 15 octobre.

Hier soir, le bâtiment était rempli d’images dans lesquelles le groupe montrait une vidéo promotionnelle concernant leur nouvel album, où le système solaire et la légende : Music of the Spheres World Tour étaient les protagonistes.

Les piétons et les automobilistes, qui se trouvaient au moment de la révélation, ont réussi à enregistrer la projection, qui a ensuite fait sensation et est devenue virale sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MusicOfTheSpheres et #ColdplayMexico.

Simultanément, alors que la projection était appréciée dans la capitale métropolitaine, le groupe offrait un concert à Shepherd’s Bush, Londres.

Jusqu’à présent, les dates officielles et les villes où le groupe jouera sont inconnues, mais il est supposé que leur nouvelle tournée atteindrait les pays où leur vidéo promotionnelle est projetée.

Pour plus d’informations, le groupe a demandé à leurs followers de faire attention à leur site officiel coldplay.com et à leurs réseaux sociaux.

A noter que son nouvel album Musique des Sphères Il est produit par le Suédois Max Martin, connu pour avoir collaboré avec plusieurs des plus grands noms de la musique pop tels que Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd ou Britney Spears.