Coldplay arrive au Mexique en 2022 et cela coûtera les billets

Coldplay arrive au Mexique en 2022 et cela coûtera des billets | Instagram

C’est vrai, le célèbre groupe Coldplay proposera concerts à Monterrey le 25 mars, Guadalajara le 29 mars et Mexico le 3 avril 2022, une nouvelle qui est rapidement devenue virale sur tous les réseaux sociaux hier.

Coldplay a annoncé ce jeudi 14 octobre sa tournée mondiale « Music Of The Spheres Tour » et heureusement Mexique ce sera l’un des pays qui pourront en profiter.

Les « Tournée mondiale de la musique des sphères” Commence le 18 mars 2022 avec le premier concert du groupe au Costa Rica, avant de se rendre en République dominicaine, au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en France, en Belgique et au Royaume-Uni.

Le groupe dirigé par Chris Martin passera par la ville de Monterrey le 25 mars, Guadalajara le 29 mars et Mexico le 3 avril 2022.

Comme prévu, après l’annonce, de nombreuses personnes se demandent combien coûteront les billets, car étant un groupe reconnu internationalement, ils pourraient s’épuiser très rapidement.

Selon le site officiel d’Ocesa, les billets pour Coldplay au stade Akron de Guadalajara sont :

Niveau VIP : 3 080,00 $ Niveau préférentiel : 2 580,00 $ GA du tribunal A : 2 080,00 $ GA du tribunal général : 1 780,00 $ Tête inférieure : 1 380,00 $ Étage supérieur : 880,00 $ Tête supérieure : 480,00 $

Pour le concert au Fol Forum du CDMX ce sont les suivants :

COUR A GA : 2 080,00 $ COUR B GA : 980,00 $ VERT A : 2 480,00 $ ORANGE A : 1 580,00 $ VERT B : 1 280,00 $ ORANGE B : 880,00 $ VERT C : 680,00 $ ORANGE C : 480,00 $

Cependant, pour le moment dans la ville de Monterrey, le prix des billets n’est pas encore révélé, mais on s’attend à ce qu’ils le disent dans les prochains jours.

A noter que la prévente exclusive pour tous les porteurs de cartes Citibanamex débute le mardi 19 octobre prochain à 11h00 et se termine à minuit le mercredi 20 mai, il faut donc être extrêmement attentif car il est plus que certain qu’elles seront vendues rapidement.

D’un autre côté et l’une des choses les plus importantes est que le concert sera alimenté à 100% par des énergies renouvelables et promet de réduire les émissions de la tournée de 50% ; de plus, un arbre sera planté pour chaque billet vendu.

Et c’est que, comme vous vous en souvenez peut-être, en 2019, Coldplay a promis que dans la mesure du possible, leurs futures tournées seraient les plus bénéfiques pour l’environnement.