Coldplay est juste en train de ressasser les mêmes vieux visuels et nous sommes tellement fatigués ⋆ .

Un autre Brit Awards, une autre performance du groupe préféré de personne: Coldplay.

Au cours des dernières années, Coldplay a viré dans un monde où s’ils sortaient désormais leur chanson Yellow, ils devraient simplement la renommer Beige. Ils font maintenant de la musique pour les gens qui mangent à Bella Italia, regardent Taskmaster et votent pour les libéraux démocrates. Leur dernier single, Higher Power, est une affaire de peinture par numéros d’un chœur chantant qui n’a pas le grand pouvoir d’hymne du stade qu’il pense avoir.

Le fait que les Britanniques aient ouvert avec le groupe le plus tiède du Royaume-Uni est un scandale. Tout ce que nous obtenons, c’est le même ensemble, la même énergie, les mêmes vêtements. Tous. Seul. Temps.

Je n’en peux plus. J’ai eu un ventre plein. J’en ai assez de Coldplay, et voici pourquoi:

Ils font littéralement le même jeu de couleurs et les mêmes visuels à chaque fois qu’ils se produisent

Même merde, jour différent. Coldplay sautant sur un ponton couvert de tatouages ​​au henné et de peinture rave, puis tirant de la peinture colorée avec des canons. Ils ont fait cela à chaque performance live au cours des huit dernières années. Pourquoi autorisons-nous cela? Il n’y a aucun moyen que l’industrie permette à une artiste féminine de jouer les mêmes trucs et de concevoir chaque performance comme celle-ci sans se faire ratisser pour être fatiguée et pareille (Lana Del Rey a été critiquée toute sa carrière pour ne faisant que des chansons downbeat, comme si elle allait soudainement monter sur scène et faire une chorégraphie de Britney sur un beat scandipop de Max Martin).

Et chaque nouvelle chanson sonne de la même manière

Désolé, Chris Martin. mais vous auriez pu sortir Higher Power à tout moment au cours des cinq dernières années et aucun de nous ne serait plus sage. Vous ne l’avez jamais entendu? Aucun problème! Parce que cela ressemble à toutes les chansons de A Head Full of Dreams.

Qui leur a permis d’ouvrir les Britanniques et quelqu’un peut-il me dire pourquoi ils étaient sur un ponton?

Future Nostalgia medley de Dua Lipa a obtenu la DEUXIÈME facture de ce spectacle d’horreur flottant pour… quelle raison, exactement?

Ce qui tord vraiment le couteau, c’est qui d’autre nous avions préparé pour ouvrir le spectacle. Rina Sawayama était là et aurait pu faire sauter les seins de tout le monde avec une performance de XS. Taylor Swift aurait pu se lever et chanter un medley pour prouver pourquoi elle était là pour être la première femme lauréate du prix Global Icon. Et de peur d’oublier nos trésors nationaux: Little Mix. Bien sûr, les récentes annonces de grossesse de Perrie et Leigh-Anne ont peut-être interrompu leurs performances énergiques et chorégraphiques habituelles, mais elles auraient pu avoir la chance de recréer fidèlement Quinn à partir du numéro intemporel de Glee It’s A Man’s Man’s World! Hélas, je plaisante. Mais j’aurais donné mon bras gauche pour quelques voix Little Mix, acoustique et assis dans des fauteuils confortables si besoin est.

Au lieu de cela, nous avons eu un cauchemar de ponton dont nous ne pouvions pas nous réveiller. C’était comme quand Green Day a fait ce concert au début du film Les Simpsons – sauf que, malheureusement, celui-ci n’a pas coulé.

S’il vous plaît, donnez juste un moment de paix à la scène de la pyramide

Pourquoi se cachent-ils aux quatre coins de Glastonbury? Les autres groupes ne sont-ils pas disponibles? Je n’ai pas vécu d’un régime de super nouilles pendant huit mois juste pour m’offrir un billet pour avoir à endurer une nuit de Coldplay en me chantant du soft rock pop!

D’accord, d’accord, FINE. La discographie n’est pas mal du tout

Pour être juste envers Coldplay, une chose qu’ils ne sont en fait pas est la même chose. Ils sont incroyablement polyvalents, en fait. La différence entre les goûts de Yellow et The Scientist à l’échelle de Viva La Vida et Paradise (toutes d’excellentes chansons, même en tant que fervent dénonciateur de Coldplay) est vaste – et je respecte dans une certaine mesure Chris Martin en tant que leader énergique qui a clairement été amoureux des armées de fans dans le monde et a solidifié Coldplay comme l’un des groupes les plus vendus de tous les temps.

Mais ça stagne. Je dirais que leur dernier hourra était Hymn for the Weekend de 2015, une mélodie de rêve de oohs et ahhs de Beyoncé en faisait une direction amusante pour leur musique et toute l’esthétique était des visuels saisissants dans son cadre et son explosion de couleurs. Cinq ans plus tard, et les mêmes visuels sont toujours utilisés aux Britanniques! Je suis fatigué! Je suis ravi à ce stade, Chris!

Chris Martin sort à chaque fois dans les mêmes vêtements et c’est DOUBLE. NORMES.

Chris Martin portait exactement la tenue qu’il portait dans le clip de Hymn for the Weekend, ce qu’une artiste féminine du même niveau de succès et de renommée mondiale serait complètement hors de question à moins qu’elle ne le fasse directement référence. Ce genre de complaisance qui vient d’être accepté parle de problèmes plus larges dans l’industrie de la musique et de la façon dont les médias tiennent les artistes féminines à un niveau et à des attentes complètement différents de ceux des groupes et des solistes masculins.

Quand le monde se réveillera-t-il et sentira-t-il le café Coldplay-have-got-so-ennuyeux? Mais, si ce message aimablement formulé que j’ai reçu dans mes demandes de DM Twitter la nuit dernière est quelque chose à dire, qu’est-ce que je sais?

Je viens de trouver cela dans mes demandes de message haha ​​pic.twitter.com/BU2sHqL9tK – Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) 11 mai 2021

Image en vedette: Joel Ryan / AP / Shutterstock.

