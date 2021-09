Coldplay et BTS cassent YouTube avec le nouveau single ‘My Universe’

Pour la deuxième fois en quelques jours, le groupe pop coréen BTS a « cassé » Internet avec l’un de leurs nouveaux singles. Cela s’est d’abord produit aux Nations Unies, où le groupe de K-pop a tourné une vidéo spéciale de leur chanson à succès Permission to Dance. Outre leur musique, l’équipe BTS s’est adressée à l’Assemblée des Nations Unies en tant qu’envoyés spéciaux de la Corée et est apparue dans des interviews faisant la promotion de l’initiative des objectifs de développement durable des Nations Unies. BTS est redevenu viral vendredi, mais cette fois, c’était avec une autre entreprise. Le groupe de garçons K-pop s’est associé à Coldplay pour sortir un single commun intitulé My Universe.

La collaboration Coldplay BTS

Le premier clip du nouveau single a dépassé les 10 millions de vues vendredi. C’était quelques heures seulement après sa sortie sur la chaîne YouTube de Coldplay. Chanté en anglais et en coréen, My Universe n’a pas encore de clip vidéo. Le premier clip ne présente que les paroles animées, alors que Coldplay et BTS chantent à tour de rôle. Une vidéo musicale réelle suivra probablement sur la route. Produire du contenu pendant la pandémie reste un défi, surtout lorsqu’il s’agit de ce type de collaboration massive.

Mon univers a dépassé les 19 millions de vues tôt samedi matin, la chanson n’étant publiée que sur la chaîne YouTube de Coldplay. Coldplay compte plus de 20 millions d’abonnés. La dernière vidéo du groupe à dépasser le million de vues sur YouTube était une autre vidéo officielle avec paroles. Coldplay a sorti Coloratura il y a quelques mois et le clip a dépassé les 3,6 millions de vues.

Coldplay et BTS ‘My Universe’ single sur la liste des meilleures tendances de YouTube. Source de l’image : YouTube

BTS n’a pas publié le nouveau single sur sa chaîne YouTube officielle, qui compte plus de 58,5 millions d’abonnés. Mais les autres vidéos du groupe obtiennent régulièrement plusieurs millions de vues. Qu’il s’agisse des chansons BTS, des routines de danse ou des interviews en coulisses, les clips attirent beaucoup l’attention. La performance Permission to Dance à l’ONU a atteint 7,6 millions de visites, en plus des près de 20 millions de vues sur la chaîne YouTube de l’ONU.

L’« armée » des fans de BTS dans le monde est bien connue à ce stade. Ils suivent tous les mouvements du groupe et sont chargés de rendre le contenu BTS viral en ligne. Cela inclut probablement la vidéo des paroles de Coldplay. Que vous soyez ou non un fan de Coldplay et de BTS, vous trouverez toujours le single en haut de la section des tendances de YouTube en ce moment.

Qu’est-ce qui vient ensuite pour mon univers

Les fans de Coldplay et de BTS attendent la sortie de My Universe depuis un certain temps, Chris Martin et les membres de BTS taquinant souvent la sortie imminente du single.

La nouvelle chanson sera incluse dans le prochain LP Music of the Spheres de Coldplay, disponible le 15 octobre. Avant cela, Coldplay jouera samedi à New York au festival Global Citizen Live. Mais on ne sait pas si le groupe chantera My Universe sans BTC.

D’autre part, Martin est apparu dans l’émission de Kelly Clarkson vendredi, où il a offert au public un teaser de My Universe. Martin a chanté les paroles en anglais, puis a repris les parties en coréen que BTS couvre. Martin n’a pas couvert toute la chanson, comme on le voit ci-dessous. Mais sa performance surprendra certainement agréablement l’armée.

En d’autres termes, Coldplay pourrait aussi bien essayer de jouer My Universe seul samedi, avec Martin couvrant les paroles de BTS. Que cela se produise ou non, les deux groupes publieront dimanche un documentaire intitulé Inside My Universe à 8 h 00 HNE, qui donnera aux fans un aperçu de cette collaboration.

La vidéo complète des paroles de My Universe suit ci-dessous.