Coldplay Live Concert sur TikTok au profit du Red Nose Day 2021

Coldplay donnera son tout premier concert TikTok en direct au profit d’une organisation caritative pour la pauvreté des enfants.

La Journée du nez rouge 2021 est le 27 mai et est une campagne pour aider à mettre fin à la pauvreté infantile en finançant des programmes pour assurer la sécurité et la bonne alimentation des enfants. Coldplay a une histoire avec Red Nose Day qui remonte à sa création en 2015 de Game of Thrones: The Musical. Le sketch comique de 12 minutes présentait des membres de la distribution de l’émission HBO et a recueilli plus de 30 millions de vues.

«La Journée du nez rouge fait des choses incroyables dans le monde entier pour garder les enfants en sécurité, en bonne santé, éduqués et autonomes. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir son travail avec cette performance », déclare le chanteur de Coldplay Chris Martin.

«La communauté TikTok est de grands fans de Coldplay, et nous tenons à remercier le groupe de nous avoir choisis pour cette performance intime. C’est à la fois une opportunité passionnante pour notre public mondial d’entendre et de regarder de la bonne musique, ainsi que de collecter des fonds pour une organisation caritative qui fait un si bon travail pour les enfants aux États-Unis et dans le monde », déclare TikTok Global Head of Music Ole Obermann.

Le Red Nose Day a recueilli plus de 42 millions de dollars de fonds l’année dernière et a levé 240 millions de dollars depuis 2015. Ce concert Coldplay TikTok aidera à récolter encore plus de dollars de financement.

«Je suis tellement excité d’avoir Coldplay à bord pour soutenir le Red Nose Day 2021 et offrir aux fans du monde entier cette expérience incroyable. Il s’agit d’une énorme opportunité pour le Red Nose Day de collecter des fonds indispensables pour mettre fin à la pauvreté des enfants et pour innover avec notre toute première collecte de fonds TikTok », déclare Alison Moore, PDG de Comic Relief aux États-Unis.

«Nous avons dû évoluer à cause du COVID-19, mais c’est stimulant de faire partie de la transformation numérique du travail à vocation sociale. Je suis ému par la façon dont vous pouvez créer une puissante communauté de dons en créant des expériences dynamiques en ligne et sur toutes les plateformes », ajoute Moore.

Bien que ce concert-bénéfice caritatif soit loin de la taille du spectacle astronomique de Travis Scott à Fortnite, il contribue à consolider la place de TikTok dans l’industrie de la musique. Des émissions comme celle-ci deviennent monnaie courante alors que les efforts de charité continuent de se développer en ligne.

Qu’il s’agisse de faciliter la découverte musicale parmi les jeunes générations ou d’organiser des concerts de bienfaisance, TikTok est là pour rester. La compétition de plates-formes vidéo de courte durée est cependant plus acharnée que jamais, et le roi ne sera peut-être pas le roi longtemps. Après tout, Vine et MySpace ont tous deux été les pionniers de leurs concepts respectifs, et aucun n’est là pour profiter de leurs succès.