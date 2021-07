Coldplay sort un single ! – Actualités musicales

Le groupe légendaire « Coldplay » ne cesse de nous réserver de plus en plus de surprises, nous aimons vous présenter aujourd’hui leur nouveau single intitulé « Coloratura », tous les détails sur leur nouveau matériel ici sur Music News !

La réalité est qu’on sait très bien quelle chanson sort Coldplay, c’est un fait qu’elle sera un succès, on l’a vu dans ses reproductions, dans ses récompenses, son matériel, ses albums, et bien sûr dans la notoriété et l’amour si fidèle qu’a le groupe au nom de son public, et bien sûr ce nouveau single ne fait pas exception.

Coldplay a sorti son nouveau single le 24 juillet et à ce jour il réserve de belles surprises !, puisqu’il compte plus d’un million de reproductions sur la plateforme YouTube ! Ils ne cessent vraiment de nous étonner, vous allez adorer le clip vidéo, nous vous laissons le lien vers le nouveau matériel Coldplay ici, https://www.youtube.com/watch?v=kWUV5-frRU4

Le groupe a décidé de réfléchir à leur nouveau single, “A propos de Coldplay, depuis qu’ils ont été formés à l’université en Angleterre, Coldplay est devenu l’une des productions les plus populaires, ayant vendu plus de 100 millions d’exemplaires de ses différents albums. Nous espérons que cette chanson vous plaira.”

Bien sûr, tous les fans n’ont pas mis longtemps à montrer leur amour et leur soutien pour cette chanson, “Amis, quand vous entendez cette chanson, fermez les yeux, je jure que cette chanson vous emmène dans l’espace.”

“Je suis déjà adulte, mais je ne peux pas m’empêcher de dire que j’aime que ce groupe fasse une musique aussi incroyable, je doute que l’opinion soit différente des autres générations.”