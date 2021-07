Coldplay sortira un nouvel album : ainsi l’avant et l’après du groupe – El Sol de México

Coldplay a annoncé la sortie de son nouvel album “Music of the Spheres” pour le 15 octobre.

Le groupe dirigé par Chris Martin a confirmé la sortie de son album tant attendu, produit par le Suédois Max Martin, connu pour avoir collaboré avec plusieurs des plus grands noms de la musique pop tels que Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd et Britney Spears. .

L’album est le neuvième matériel d’étude du groupe britannique et c’est pourquoi aujourd’hui nous allons faire un tour des changements que le groupe a eu au fil des ans.

Coldplay est un groupe britannique de pop rock et de rock alternatif formé à Londres en 1996, composé de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman et Will Champion, ils savaient donc dès leur plus jeune âge que leur truc était la musique.

Le groupe a connu un succès international avec la sortie de leur single Yellow suivi de leur premier album, Parachutes (2000), qui a été nominé pour les Mercury Awards. Son deuxième album, A Rush of Blood to the Head (2002) a remporté plusieurs prix, dont celui de l’album de l’année.

Bien que leur troisième album, X&Y (2005) n’ait pas suscité autant d’enthousiasme, il a été tout aussi bien reçu et a été le best-seller de 2005. Le quatrième album studio Viva la Vida or Death and All His Friends (2008) a été produit par Brian Eno et a généré des critiques élogieuses, recevant des nominations pour les Grammy Awards ; en plus d’être le best-seller de l’année 2008.

Leur cinquième album Mylo Xyloto est sorti en octobre 2011 avec un accueil modérément positif et a été l’album rock le plus vendu au Royaume-Uni cette année-là. Trois ans plus tard, en mai 2014, sort le sixième album, Ghost Stories.

En décembre 2015, son septième album intitulé A Head Full of Dreams est sorti, atteignant la deuxième place aux États-Unis et dans ses charts natals au Royaume-Uni.

Quatre ans plus tard, en novembre 2019, ils publient leur huitième album, Everyday Life, avec des critiques généralement positives, cependant, il n’a pas eu la diffusion ou le succès de leurs premiers matériaux avec lesquels ils ont été reconnus dans le monde entier.

Maintenant avec leur dernier matériel, le groupe espère revenir sur scène après la pandémie qui a touché depuis l’année dernière le milieu du spectacle.

Coldplay a expliqué que le nouveau single de l’album, “Coloratura”, sortira vendredi, car le premier avec le nom “Higher Power”, était déjà sorti en mai.

“Merci d’avoir écouté, d’être venu aux concerts ou de tout autre moyen que nous avons rencontré à travers la musique”, a déclaré le groupe sur les réseaux sociaux.

De la même manière, ils ont publié la liste des chansons de l’album, bien que cinq des douze qui le composent soient représentés par des “emojis” et non par des mots.

Avec les informations de l’.