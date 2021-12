Cole Beasley de Bills condamné à une amende de près de 100 000 $ pour avoir enfreint les règles COVID: rapport

Le receveur large des Buffalo Bills Cole Beasley a attrapé COVID mais ne semble pas pouvoir faire de pause.

Le large a été testé positif pour COVID au début de la semaine dernière, et Chris Mortensen d’ESPN a rapporté dimanche que Beasley a été condamné à plusieurs amendes par la NFL pour des violations du protocole COVID qui totalisent environ 100 000 $.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

DOSSIER – Le receveur large des Buffalo Bills Cole Beasley est présenté avant un match de football de la NFL contre les Colts d’Indianapolis, le dimanche 21 novembre 2021, à Orchard Park, l’entraîneur des Bills de NY Sean McDermott est plus concentré sur la recherche de moyens de battre la Nouvelle-Angleterre ce week-end , que de s’inquiéter du receveur Cole Beasley – le critique de vaccination le plus virulent de l’équipe – manquant une confrontation clé de l’AFC East en fin de saison après avoir été testé positif pour COVID-19. (AP Photo/Jeff Lewis, dossier)

Beasley a raté la victoire 33-21 des Bills sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche et sera absent, au moins 10 jours après son test positif, selon les règles de la ligue.

Beasley ne manquera cependant pas un chèque pour ce match. En vertu des règles convenues entre la ligue et l’association des joueurs, les joueurs non vaccinés ne sont pas pénalisés lors de leur contrôle de jeu s’ils manquent un match en raison d’un test COVID positif.

DOSSIER – Le receveur large des Buffalo Bills Cole Beasley est montré sur la touche lors d’un match de football préparatoire de la NFL contre les Lions de Detroit à Detroit, ce vendredi 13 août 2021, photo d’archive. (AP Photo/Rick Osentoski, dossier)

Mortensen rapporte que « plusieurs dirigeants d’équipe qui pensent que c’est une échappatoire qui doit être revisitée pour 2022, estimant qu’un joueur non vacciné qui atterrit sur la liste de réserve de Covid-19 ne devrait pas être payé s’il manque un match ou des matchs ».

On ne sait pas à quelles « échappatoires » les dirigeants de l’équipe auxquels Mortensen a fait référence, car les règles et règlements actuels sont convenus par le biais de négociations entre la NFL Players Association et la NFL dans la convention de négociation collective 2020 et les amendements COVID à 2020 CBA.

Selon les données d’ESPN, seulement 20 % des joueurs vaccinés qui ont été testés positifs sont revenus en moins de 10 jours, tandis que 80 % des joueurs de la NFL positifs au COVID se sont absentés pendant au moins 10 jours, quel que soit leur statut vaccinal, avait précédemment rapporté OutKick.

Cole Beasley # 11 des Bills de Buffalo salue les fans alors qu’il quitte le terrain après que les Bills aient battu les Texans 40-0 au Highmark Stadium le 03 octobre 2021 à Orchard Park, New York. (Bryan M. Bennett/.)

Cette saison, Beasley a totalisé 76 réceptions pour 640 verges et un touché.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après avoir battu les Patriots (9-6), les Bills (9-6) se tournent maintenant vers le match de la semaine 17 alors qu’ils accueillent les Falcons d’Atlanta (7-8) le 2 janvier, puis accueillent les Jets de New York (4-11) en semaine 18.