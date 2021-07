Cole Beasley laisse tomber une déclaration préparée sur le vaccin COVID-19 ⋆ 10z viral

Le receveur large des Buffalo Bills Cole Beasley s’est entretenu avec les médias le premier jour du camp d’entraînement 2021 et a commencé sa conférence de presse en lisant une déclaration préparée concernant ses récents commentaires sur le vaccin COVID-19.

Tendance de l’action secondaire

Voici sa déclaration :

«Je voulais commencer en disant que je ne suis pas anti ou pro-vax, je suis pro-choix. Le problème est que des informations sont cachées aux joueurs afin qu’un joueur soit influencé dans une direction avec laquelle il n’est peut-être pas à l’aise. Lorsque vous traitez avec la santé et la sécurité d’un joueur, il doit y avoir une transparence totale concernant les informations vitales dans le processus de prise de décision. Sans avoir toutes les informations, un joueur peut se sentir malavisé et incertain quant à un choix très personnel. Cela donne au joueur l’impression de ne pas être protégé et suscite des inquiétudes quant aux futurs sujets concernant la santé et notre capacité à prendre des décisions éclairées. En ce qui concerne notre sécurité globale, nous devons savoir que nous sommes armés de toutes les connaissances et que ceux qui sont en mesure de nous aider le feront toujours en fonction de notre situation individuelle. Certaines personnes peuvent penser que je suis égoïste et que j’en fais un truc pour moi. Tout tourne autour des jeunes joueurs qui n’ont pas de voix et qui me contactent tous les jours parce qu’on leur dit que s’ils ne se font pas vaxxer, ils seront coupés. Les agents se font dire par les équipes que s’ils ont des gars non vaccinés, ils n’auront pas la possibilité, à partir de maintenant, d’être vus dans les entraînements. Ainsi, une fois que les joueurs non vaxxés sont coupés, ils perdent un rêve pour lequel ils ont travaillé toute leur vie (pour), sur un vaccin qui s’est avéré ne pas empêcher les gens de contracter COVID-19, comme nous l’avons vu. Tous les médecins auxquels je suis allé avec des questions commencent chaque phrase par « sur la base de ce que nous savons maintenant », ce qui me dit que nous n’en savons pas assez. La NFLPA s’efforce de faire tester les joueurs vaccinés plus fréquemment que ne l’a déclaré la NFL. Beaucoup de joueurs se sont fait vacciner en pensant que ces règles sont gravées dans le marbre, et elles ne le sont pas. Il est de bon sens que si un joueur vaxxé ou non vaxxé est testé moins fréquemment, la probabilité qu’un joueur soit retiré pour COVID diminue considérablement. En ce qui concerne la sécurité des joueurs, je conclurai en disant que nous voulons tous être en sécurité. Pour tant de joueurs de la NFL, la sécurité ne signifie pas uniquement éviter le virus COVID. Notre santé est le présent et les années au-delà que nous essayons de protéger avec notre choix personnel tout en faisant tout ce que nous avons fait dans notre protocole au cours d’une saison NFL 2020 très réussie. »

Regardez ci-dessous :

#Bills WR Cole Beasley parle maintenant aux journalistes et il commence par lire une déclaration préparée. Il dit qu’il n’est pas pro ou anti-vaccin mais qu’il est pro-choix. Vidéo complète ci-dessous : pic.twitter.com/C0O39zjaza – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 28 juillet 2021

Tendance de l’action secondaire

On a ensuite demandé à Beasley s’il continuerait à s’engager dans la discussion sur le vaccin sur Twitter, ce à quoi il a répondu qu’il ne le ferait pas.

Ce qui est une excellente nouvelle pour tout le monde.

Mais il utilisera probablement toujours les médias sociaux pour déposer de nouvelles chansons de rap…

Malheureusement.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source