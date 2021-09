Cole Beasley permet une visite du stade anti-vax de la NFL

L’une des tactiques les plus efficaces employées lors des sièges médiévaux consistait à lancer du bétail malade à l’intérieur des murs du château ennemi dans le but de propager la maladie avant un assaut frontal. Les joueurs des Bills Cole Beasley et Reid Ferguson semblent être séduits par la tactique.

Les Bills ont annoncé cette semaine que les fans seraient tenus de présenter une preuve de vaccination pour assister aux matchs à domicile au Highmark Stadium, la quatrième équipe de la NFL à obliger les fans à suivre ces directives. En réponse, les fans anti-vax des Bills ont déclaré qu’ils se rendraient aux matchs à l’extérieur pour voir leur équipe, plutôt que de se diriger vers un Walgreens et de se faire tirer dessus. Maintenant, ils sont activés par Beasley et Ferguson, les deux critiques les plus virulents du vaccin dans l’équipe, qui disent qu’ils achèteront les billets des fans non vaccinés qui voyageront pour les voir jouer.

La première preuve de cela est venue d’un homme du Nouveau-Mexique de 39 ans, qui prétend avoir déjà contracté Covid et a adopté “l’approche de la varicelle” pour s’assurer que sa femme et ses enfants ont également contracté le virus. Bien qu’il y ait de plus en plus de preuves que le virus auparavant n’offrait pas les mêmes protections que le vaccin, cet homme, qui n’est pas médecin et n’a aucune formation scientifique, fait confiance à son instinct.

“J’ai eu Covid, donc à mon avis, j’ai déjà les anticorps”, a déclaré Hauquitz. “Je pense qu’ils sont aussi bons que le vaccin.”

Pour être clair : il n’a peut-être pas les anticorps, et s’il en a, ils ne sont pas aussi bons que le vaccin. Mais bon, qui a besoin de science et de professionnels de la santé qualifiés quand vous avez un récepteur à sous ? Alors Cole Beasley les envoie au Arrowhead Stadium de Kansas City !

Pendant ce temps, un autre homme du Nebraska a également contacté les médias sociaux, jurant qu’il prévoyait de se rendre à Buffalo pour voir les Bills jouer en décembre – mais maintenant il ne peut pas parce qu’il n’est pas vacciné.

Bien foutu. J’étais tellement excité de voir les @BuffaloBills jouer à la maison pour la première fois, surtout en provenance du Nebraska. Mais je suppose que les nouvelles règles du stade me garderont à l’écart. Je suppose que je devrai regarder @SnapFlow69 depuis le parking si je vais même à Buffalo maintenant … – Jordan Larrington (@larrington_j) 14 septembre 2021

C’est un geste magnifiquement intelligent. Étiqueter le long vivaneau anti-vax dans votre tweet pour souhaiter que vous puissiez le voir jouer est une arnaque de niveau professionnel. Parce que nous savons tous que les gens ADORENT voyager à travers le pays pour voir de longs snappers jouer. Je dois dire que s’il y a une chose dans laquelle la communauté anti-vax est bonne, c’est de priver les gens de biens et de services. Alors, bravo à ce joueur de 29 ans, car cela a fonctionné.

Maintenant, nous sommes deux pour deux avec des fans non vaccinés racontant leurs histoires de sanglots absolument réelles et certainement pas inventées aux joueurs les plus virulents contre le vaccin, et en obtenant des billets.

La meilleure partie de ceci : Beasley et Ferguson n’ont aucun moyen de savoir si vous avez été vacciné ou non. Je veux dire, ils ne vont évidemment pas demander de preuve. Donc, ce ne serait pas la pire idée de, disons, je ne sais pas, juste leur dire que vous n’avez pas été vacciné alors que vous l’avez fait et inventer une histoire pour obtenir des billets gratuits. En fait, en faisant cela, vous empêcheriez potentiellement une personne non vaccinée d’entrer en contact étroit avec des milliers de personnes. Cela ressemble à un service public pour moi.

Je vais même te faciliter un peu la tâche, parce que je vis pour donner. Voici un modèle de tweet.

J’ai attendu 5 ans pour voir jouer les @BuffaloBills, mais je ne peux pas à cause des nouvelles règles du stade. Je pensais que c’était l’Amérique. On dirait que la seule façon pour moi de regarder mes joueurs préférés @Bease11 et @SnapFlow69 est absent. J’aimerais que quelqu’un soit assez gentil pour m’acheter des billets.

Cette bêtise devrait cesser avant d’aller plus loin.