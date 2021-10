Nous savions que Blizzard donnerait un nouveau nom au héros cowboy d’Overwatch, mais maintenant nous savons ce que c’est : Cole Cassidy.

Après que le Département californien de l’emploi équitable et du logement ait déposé une plainte contre Blizzard en août pour harcèlement sexuel et discrimination à l’encontre de ses employés, le développeur s’est engagé à rectifier les choses pièce par pièce. Un (petit) moyen de le faire était de renommer un héros particulier d’Overwatch, anciennement connu sous le nom de Jesse McCree, car le personnage a été nommé d’après un développeur du studio qui a été licencié au milieu de graves allégations. Maintenant, le nom de ce héros est Cole Cassidy.

Découvrez par vous-même l’annonce de Blizzard ci-dessous.

Rencontrez Cole Cassidy. Monte dans Overwatch le 26 octobre. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs – Overwatch (@PlayOverwatch) 22 octobre 2021

« La première chose qu’un renégat perd, c’est son nom, et celui-ci a abandonné le sien il y a longtemps », a déclaré Blizzard dans un texte de saveur sur Twitter. « Fuir son passé signifiait fuir lui-même, et chaque année qui passait ne faisait qu’élargir le fossé entre ce qu’il avait été et ce qu’il était devenu. Mais dans la vie de chaque cow-boy, il arrive un moment où il doit s’arrêter et prendre position. Pour rendre ce nouvel Overwatch meilleur – pour arranger les choses – il devait être honnête avec son équipe et lui-même. Le cow-boy qu’il était monté dans le coucher du soleil et Cole Cassidy font face au monde à l’aube.

Le nouveau nom du héros de cow-boy, Cole Cassidy, prendra effet le 26 octobre dans une nouvelle mise à jour pour Overwatch.

5 conseils de pros ‘CS:GO’ pour vous rendre meilleur, dès maintenant