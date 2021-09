Cole Hauser de Yellowstone lâche une bombe F alors que les stars parlent de la vengeance de la famille Dutton à venir dans la saison 4

Yellowstone de Paramount Network diffusera certains des épisodes télévisés les plus attendus de l’année lorsque la saison 4 se déroulera enfin en novembre, avec des fans désespérés de connaître les conséquences du méga-cliffhanger de la finale de la saison 3. Les stars et les producteurs jouent des choses proches du gilet avant la nouvelle saison, avec Kevin Costner, Kelly Reilly et Luke Grimes complètement absents du nouvel aperçu des coulisses de la saison 4, de sorte que nous ‘ Je continuerai à deviner le destin de John, Beth et Kayce. Heureusement, Cole Hauser et d’autres membres de la distribution sont là pour essentiellement confirmer que celui qui a attaqué les Duttons fera très bientôt la sieste.