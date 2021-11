Cole Hauser et sa femme viennent de partager les photos les plus oniriques l’un de l’autre

La star de Yellowstone Cole Hauser et sa femme Cynthia Daniel adorent les PDA Instagram, et les tourtereaux recommencent avec quelques articles sur leurs récentes vacances. Daniel a partagé une photo du couple sur le point de s’embrasser, sous-titrée : « Mon bébé jusqu’à la fin. Je suis tellement reconnaissant pour toi [prayer hands emoji, red heart emoji]. Elle a également ajouté les hashtags « loyal », « protecteur », « toujours créer », « neversettling », « donner » et « aimer ». Hauser a commenté: « Je t’aime babydoll! » Hauser a également partagé une photo du couple et a crié la ligne de vêtements de sa sœur Vanessa Mooney pour « avoir rendu ma femme si belle ».

Ce type de PDA est normal pour ces deux-là. Daniel a posté une jolie photo torride de son mari en l’honneur de la première de la saison 4 de Yellowstone. Le cliché en noir et blanc présente Hauser sortant d’une baignoire, une photo qui a fait parler de nombreux fans dans la section commentaires. À côté de la photo, Daniel a écrit : « Vous êtes tous prêts ou quoi ? Je sais que j’ai plus d’attente ! » Elle a poursuivi en écrivant qu’il s’agissait de l’une de ses photos préférées de son mari, partageant : « Merci à tous les fans de Yellowstone d’avoir été si patients. Et oui, je pense que c’est la photo la plus chaude que j’ai jamais vue de mon mari. Miam . »

Les fans de Yellowstone veulent désespérément savoir ce qui attend Rip Wheeler, et Hauser a taquiné les grandes choses à venir dans la saison 4 dans une interview avec Cowboys & Indians. « Eh bien, chaque année, vous en apprenez un peu plus sur ce qui le motive dans ses relations – pas seulement avec John Dutton [Kevin Costner], mais avec Beth [Kelly Reilly], ses frères, les gars dans le dortoir », a expliqué Hauser. « Et Taylor [Sheridan] fait un autre travail merveilleux en ouvrant l’oignon quand il s’agit du cœur de Rip. Il y a une relation merveilleuse – que je ne dévoilerai pas – avec Beth et moi qui entre dans notre vie. Et encore une fois, cela montre une autre facette non seulement de Rip, mais aussi de Beth et aussi de John Dutton. C’est donc une autre excellente année de narration par Taylor Sheridan, et j’ai hâte de voir ce que le public en pense. »

Chaque dimanche soir à 20 h HE, vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre câblodistributeur ou un service comme FuboTV. Les épisodes des saisons passées sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883 avec Tim McGraw et Faith Hill, sortiront sur Paramount+.