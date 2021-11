Cole Hauser révèle les plans de la saison 4 de Rip Wheeler en seulement 7 mots

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 4 de Yellowstone devrait être diffusée dimanche soir à 20 h HE sur le réseau Paramount. Avant la première, les membres de la distribution se sont engagés dans une session de questions-réponses pour donner aux fans un avant-goût de ce à quoi ils peuvent s’attendre de la saison 4. Cole Hauser, qui joue Rip Wheeler, a réussi à taquiner la saison à venir avec sept mots simples.

Selon Hauser, certains personnages ont beaucoup de soucis à se faire pour la saison 4. En ce qui concerne la nouvelle saison, l’acteur a expliqué: « Certaines personnes vont s’en foutre. » Hauser n’a pas partagé d’autres détails ni partagé qui exactement est confronté à des situations intenses. Mais, juste sur la base de cette déclaration, il y a beaucoup de problèmes à venir sur Yellowstone.

.@colehauser sur Rip #YellowstoneTV pic.twitter.com/heDh7ugvCw – Yellowstone (@Yellowstone) 7 novembre 2021

Bien qu’il n’ait pas partagé plus de détails lors de la session de questions-réponses, Hauser a parlé de la saison 4 à TV Guide. Comme les fans le savent, la saison 3 s’est terminée avec Beth Dutton de Kelly Reilly impliquée dans une explosion dans son bureau. Puisque Rip était préoccupé pendant la finale (le personnage déterrait sa mère décédée pour obtenir sa bague à donner à Beth), il n’est pas au courant de ce qui lui est arrivé. Bien sûr, Hauser n’a pas pu révéler si Beth est sortie vivante de l’explosion. Bien qu’il ait taquiné que les conséquences seraient « intenses et dramatiques ».

« Je pense que c’est peut-être une vache morte », a déclaré Hauser à propos de ce qui se passait dans l’esprit de Rip lors de la finale, au cours de laquelle il a vu des oiseaux tourner au loin. « Parce que quand les oiseaux tournent aussi vite, c’est quelque chose qui était là et ils l’ont juste trouvé. Je pense que c’est : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ Et puis il s’arrête et voit ce qu’il voit, et puis c’est [time to] passer en mode jeu, et comment pouvons-nous sauver des vies ? » Hauser a ajouté à propos des conséquences de l’explosion : « Il faut un certain temps pour traverser tout le carnage… mais [Creator Taylor Sheridan] fait un excellent travail en ralentissant la saison pendant une minute et en étant capable de traverser les différentes douleurs et souffrances de chaque personnage et ce qu’ils ont vécu. »

La saison 4 de Yellowstone sera diffusée le dimanche soir à 20h sur Paramount Network. Si vous voulez voir toute l’action en direct, FuboTV est là pour vous. Le service de streaming propose même un essai gratuit pour les nouveaux abonnés. Vous pouvez rattraper les saisons passées de Yellowstone via Peacock. Même si Paramount + ne diffusera pas la saison en cours de Yellowstone, le service sera votre destination pour les retombées de l’émission, dont vous pouvez consulter les détails ici.