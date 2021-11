Cole Hauser s’exprime sur une scène de cimetière à couper le souffle

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 3 de Yellowstone a peut-être été la meilleure de la série, et compte tenu des cliffhangers et de la longue préparation de la saison 4, les fans se sont accrochés à chaque scène. L’une des scènes les plus frappantes de la saison 3 implique Rip Wheeler (Cole Hauser) visitant la tombe de sa mère. Cependant, ce n’est pas votre visite typique au cimetière. Rip a fait exhumer le corps de sa mère pour un moment poignant et déchirant. Il a un moment de réflexion en regardant le cadavre de sa mère et récupère sa bague de sa main afin de la donner à Beth Dutton (Kelly Reilly).

C’est étrange et un peu effrayant, mais cela finit par être un coup de poing dans une scène. Dans une nouvelle interview avec Cowboys & Indians réalisée avant la sortie de la saison 4, Hauser a parlé du tournage de la scène du cimetière et de la façon dont nous avons travaillé pour donner vie à l’idée du créateur / écrivain Taylor Sheridan.

« Je pensais que c’était un peu fou que Rip fasse quelque chose comme ça. Mais quand je suis entré dans la scène et que j’ai commencé à le faire en tant qu’acteur, j’ai fait ce beau moment, ce que je pense est ce que Taylor voulait », a déclaré Hauser . « Et malheureusement, il n’était pas là à ce moment-là, donc c’était juste moi qui travaillais avec Stephen Kay, le réalisateur, et je décomposais ce que Taylor essayait de faire là-bas. J’avais l’impression que la bonne motivation pour moi était de faites-en un très beau moment de cœur entre ma mère et moi. Par rapport au genre de gonesse de déterrer votre mère qui est enterrée depuis plusieurs années et de le regarder d’une manière très négative. Je l’ai vu plus comme un positif . »

Quant à la suite de Rip, il taquine une narration plus puissante dans la saison 4, en disant: « Eh bien, chaque année, vous en apprenez un peu plus sur ce qui le motive dans ses relations – pas seulement avec John Dutton [Kevin Costner], mais avec Beth [Kelly Reilly], ses frères, les gars du dortoir. Et Taylor fait un autre travail formidable en ouvrant l’oignon quand il s’agit du cœur de Rip. Il y a une relation merveilleuse – que je ne dévoilerai pas – avec Beth et moi qui entre dans notre vie. Et encore une fois, cela montre une autre facette non seulement de Rip, mais aussi de Beth et aussi de John Dutton. C’est donc une autre excellente année de narration par Taylor Sheridan, et j’ai hâte de voir ce que le public en pense. »

Chaque dimanche soir à 20 h HE, vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre câblodistributeur ou un service comme FuboTV. Les épisodes des saisons passées sont disponibles en streaming sur Peacock. Les retombées à venir de Yellowstone, telles que 1883 avec Tim McGraw et Faith Hill, sortiront sur Paramount+.