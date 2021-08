Cole nomme deux recrues pour jouer à Man Utd No 9 après avoir douté du plan de Greenwood

Dwight Howard a accepté de revenir aux Lakers de Los Angeles pour un contrat d’un an au début de l’agence libre. Ce faisant, les deux parties ont pu remédier à l’un des événements les plus étranges de la période d’agence libre de 2019-2020. Vous vous souviendrez que l’année dernière, Howard a annoncé publiquement son retour […] More