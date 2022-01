Cole Palmer « peut s’intégrer dans n’importe quelle équipe » et la performance de la star de Man City contre Swindon Town en FA Cup devrait enthousiasmer les fans anglais

Le diplômé de l’académie de Manchester City, Cole Palmer, a appris qu’il « peut s’intégrer dans n’importe quelle équipe » après sa performance exceptionnelle lors d’une victoire 4-1 en FA Cup contre Swindon Town.

Palmer, 19 ans, faisait sa 11e apparition senior de la saison dans la victoire dominante, et c’était de loin sa plus impressionnante à ce jour.

Palmer semble bien placé pour suivre le chemin de Foden vers la grandeur

Le jeune a réussi un but et une passe décisive avec style et avait l’air d’une classe différente

Assistant le premier match de Bernardo Silva avec d’excellents dribbles, l’attaquant polyvalent a ensuite couronné la victoire avec une sublime finition à angle serré.

Le manager suppléant de City ce soir-là, Rodolfo Borrell a décrit Palmer comme un « énorme talent » après le match, le jeune né à Wythenshawe semblant prêt à devenir un habitué de la première équipe.

L’animateur de talkSPORT, Dean Saunders, a accepté, décrivant ce qui rend l’international junior anglais si spécial.

« Hier soir, j’ai pensé qu’il était un joueur », a déclaré Saunders.

Le but de Palmer était une superbe finition à angle serré qui n’a donné aucune chance au gardien

«Je l’ai regardé et j’ai pensé, il est rapide, il rentre à l’intérieur et tire avec son pied gauche, il le traverse avec son pied droit.

« Sa prise de décision autour de la surface quand il joue avec les meilleurs joueurs, son cerveau devait être au même niveau qu’eux, il passait et bougeait et choisissait les bonnes options.

« Il me semblait que ce garçon pouvait s’intégrer dans n’importe quelle équipe. »

Palmer a fait son entrée dans la première équipe de City la saison dernière avec deux apparitions en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions.

Palmer a longtemps été sur le radar, mais il avait l’impression d’arriver contre Swindon

Le développement important de l’équipe de jeunes de City pourrait à nouveau porter ses fruits si Palmer peut suivre la star anglaise Foden

Cette saison, son total est déjà de 11 matchs, avec trois buts au total, marquant son premier pour l’équipe lors d’une victoire en coupe contre Wycombe.

Le manager Pep Guardiola a été applaudi pour avoir fait venir de jeunes talents tels que l’international anglais Phil Foden, et Saunders pense que Palmer est sur la même voie.

« Pour chaque Phil Foden, il y a eu 10, 12 joueurs qui n’ont jamais regardé », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi la FA Cup est bonne et la League Cup en ce moment.

« Les joueurs anglais, pour l’avenir, ils ne regardent pas beaucoup les grands clubs, mais hier soir, c’était un grand espoir pour tout le monde en Angleterre de le voir jouer. »

Pourrait-on bientôt voir Palmer sous un maillot anglais aux côtés de Foden ?

Borrell, le manager de City en l’absence de Guardiola positif à Covid-19, a fait des éloges tout aussi élevés pour le jeune.

« C’est un énorme talent, il n’y a pas de secret », a-t-il déclaré.

« Tout le monde a pu voir ce soir. En fin de compte, il s’entraîne avec nous quotidiennement.

« C’est parfois difficile de lui donner plus de minutes parce que vous connaissez le niveau de compétition dans cette équipe donc ce n’est pas facile mais il s’agit d’être patient, de continuer à travailler dur et quand il joue, de profiter de ce genre d’opportunité pour montrer le talent qui il l’est et le montrer sur une base cohérente.

« Mais évidemment, une énorme qualité et un grand potentiel et excellent pour nous en tant que club et lui en tant que joueur. »

