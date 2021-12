Cole Sprouse célèbre le 100e épisode de Riverdales avec des photos BTS

Ces images sont plus sucrées qu’un milkshake de Pop’s Chock-lit Shoppe !

En l’honneur du 100e épisode de Riverdale le 14 décembre, Cole épouse a publié des images inédites qu’il a prises au cours des quatre dernières années. « Pour célébrer notre 100e épisode, voici quelques photos BTS que j’ai prises au cours des six saisons », a écrit Sprouse, qui joue Jughead Jones dans la série dramatique, sur Instagram.

desde KJ Apa (Archie Andrews) et Marc Consuelos (Hiram Lodge) boxant ensemble à Cole tenant un poulet, ces images sont tout ce dont nous ne savions pas dont nous avions besoin et plus encore.

L’épisode, intitulé « Chapter One Hundred: The Jughead Paradox » et présenté en première le 14 décembre, sera le cinquième et dernier volet des épisodes qui se déroulent à Rivervale, un univers alternatif. Dans une précédente interview avec E! Des nouvelles, Madelaine Petsch a expliqué que l’épisode rassemblera l’intrigue des cinq dernières saisons.

« Rivervale aura un effet sur Riverdale mais pas de la manière à laquelle vous vous attendriez », a taquiné l’actrice. « La façon dont ils ont attaché Rivervale, je pense, est très bien faite et rend les cinq dernières saisons de la série beaucoup plus logiques. »