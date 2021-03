La réponse de Cole Sprouse pourrait sembler être une personne qui n’apprécie pas particulièrement le succès et la base de fans de The Suite Life, mais un regard plus profond montre un acteur qui semble un peu plus ancré que les autres enfants stars de son époque. Comme beaucoup d’acteurs, il déteste se voir à l’écran. De plus, je veux dire, qui peut lui en vouloir s’il ne veut pas se regarder vivre ces années difficiles d’adolescence à la télévision?