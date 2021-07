Cole Sprouse officialise sa relation avec Ari sur Instagram et met les adolescents en colère

in

D’accord avec ET! Nouvelles, sur l’une des photos que l’acteur de Riverdale partagé dans les histoires de sa petite amie a écrit: “Il est temps d’embêter à nouveau les quatorze ans”, laissant entendre que les adolescents seraient jaloux de lui à cause d’Ari.

Ari et Cole ont été repérés par les paparazzi pour la première fois en mars de cette année. Page Six les a capturés marchant dans les rues de Vancouver. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est un mannequin professionnel qui garde ta vie privée même si elle a une chaîne YouTube où elle parle de sa carrière et de son enfance dans une ferme équestre.