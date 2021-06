Cole Sprouse: Que regarder en streaming si vous aimez la star de Riverdale

Borrasca (podcasts Apple)

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une émission ou d’un film, je pense que Borrasca est un excellent ajout à cette liste qui mérite plus de crédit qu’il n’en reçoit. Borrasca est un podcast narratif, un mystère auquel l’auditeur peut se joindre lorsque Sam Walker déménage dans une petite ville du Missouri, et que les gens commencent étrangement à disparaître de nulle part.

Cole Sprouse est non seulement la vedette, mais produit ce podcast, et laissez-moi vous dire que c’est très intéressant. En tant que personne qui aime le mystère, souvent de grands mystères peuvent être trouvés loin des films et de la télévision. Dans le cas de ce podcast et d’autres du même genre, c’est vraiment amusant d’écouter et d’essayer de le découvrir par vous-même. C’est un véritable « polar » et doit être entendu par tant d’autres. Les fanatiques de mystère vont adorer celui-ci à coup sûr – et Cole Sprouse, dans ce projet très différent, réussit exceptionnellement bien. Non seulement il est très présent dans ses émissions et ses films, mais les podcasts sont également un talent caché.

Diffusez Borrasca sur les podcasts Apple.