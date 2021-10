Cole Tucker fait une capture sensationnelle pour déclencher un double jeu

in

Les Pirates de Pittsburgh ne sont peut-être pas en lice pour les séries éliminatoires, mais Cole Tucker sera au moins sur un temps fort à la fin de la saison.

En début de septième du match de vendredi entre les Pirates et les Reds de Cincinnati, Tucker Barnhart a fait un lancer sur un compte de trois-deux avec un retrait. Bien qu’il s’agisse d’un pop-up, le ballon n’était pas facile à attraper, mais Tucker a sprinté depuis le champ intérieur pour effectuer une capture plongeante par-dessus l’épaule dans le champ droit.

Tucker s’est ensuite relevé de l’attrapé et a expulsé le coureur en revenant au premier pour le double jeu pour mettre fin à la manche. Voici comment la capture sensationnelle et le double jeu se sont déroulés.

TUCK POUR DEUX !!!!! pic.twitter.com/L4YkRGodSF – Pirates de Pittsburgh (@Pirates) 2 octobre 2021

Quel effort là-bas de la part de Tucker pour non seulement se bousculer et s’étirer pour la prise initiale, mais aussi une grande prise de conscience pour réaliser que le coureur au début faisait une pause pour cela et pour l’attraper pour le double jeu.

Nous avons vu beaucoup de très bonnes prises cette saison de la MLB, alors ajoutez celle-ci à la liste !

