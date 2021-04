La star de Loose Women, Coleen Nolan, a parlé de la réaction de son ami proche Jake Quickenden face aux trolls qui ont fait des remarques cruelles à propos de son bébé, affirmant qu’il était « vraiment blessé ».

Le mois dernier, le chanteur Jake, 32 ans, a accueilli son premier enfant avec sa petite amie Sophie Church, un garçon nommé Leo Oliver Quickenden.

Alors que le couple était ravi du nouvel ajout à leur famille, un mois plus tard, Jake a riposté contre les trolls vils qui ont insulté l’apparence de Leo, l’ancien champion de Dancing On Ice disant que son fils était décrit comme « laid comme f ** k » et « à l’apparence étrange’.

Dans l’édition de jeudi de Loose Women, Coleen, qui a une relation étroite avec Jake, a déclaré qu’elle avait vu son « lion protecteur » intérieur émerger en défendant son fils.

Elle a dit que lorsqu’elle avait demandé à Jake dans le passé comment il faisait face aux trolls, il a dit que cela ne le « dérangeait » pas et que cela le faisait « rire » car il « ignorait » simplement le vitriol.

« Cela m’a brisé le cœur qu’alors ce nouveau petit garçon dont il est si obsédé … que les gens puissent être si cruels », a déclaré Coleen, 56 ans.

Cela lui a vraiment fait mal et vous avez vu ce lion protecteur sortir de lui. Genre, dis ce que tu veux de moi mais ne dis rien de ce magnifique petit garçon.

« Cela a été vraiment difficile pour lui et je pense que c’est absolument dégoûtant. Et quiconque a dit quelque chose comme ça doit se regarder attentivement et avoir très, très honte.

La panéliste de Loose Women, Charlene White, a exprimé son étonnement sur la façon dont quelqu’un pouvait être si horrible envers un enfant.

« Quiconque regarde un bébé et met un commentaire comme celui-là est un crétin. Fin de, intervint Jane Moore.

L’ancienne membre de The Saturdays Frankie Bridge a déclaré que lorsque des choses ont été écrites sur elle au fil des ans qui ne sont pas « très belles », elle « a appris à les effacer ».

Cependant, quand il s’agit de son mari Wayne Bridge ou de leurs deux enfants, cela « m’a tellement mis en colère » quand on a dit quelque chose de méchant à leur sujet.

«Je ne comprends pas pourquoi vous ressentiriez le besoin de dire cela à propos de l’enfant de quelqu’un», a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette semaine, Jake a révélé qu’un troll qui avait qualifié Leo de «laid» l’avait contacté et s’était excusé.

S’exprimant sur son histoire Instagram, Jake a déclaré: « Il m’a envoyé son numéro sur Instagram, je lui ai donné une bague. Savez-vous ce qu’est la chose effrayante? C’est un gentil garçon.

« Il s’est excusé et a dit que c’était pathétique et qu’il recherchait quelques goûts et qu’il devait grandir. Si cela lui a appris quelque chose, j’espère qu’il ne recommencera pas. C’est tout ce que nous demandons.

Loose Women est diffusé en semaine à 12h30 sur ITV.

