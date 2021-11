Coleen Nolan dit que toutes les opinions de Loose Women doivent être vérifiées légalement

Coleen a déclaré qu’elle ne pensait plus que Loose Women était «gratuit» (Photo: Ken McKay/ITV/Shutterstock)

Coleen Nolan a révélé jusqu’où les stars de Loose Women font pour éviter d’offenser les téléspectateurs, affirmant que toutes leurs opinions doivent être légalement vérifiées par mesure de précaution.

Les présentatrices de Loose Women, qui incluent Judi Love, Frankie Bridge, Ruth Langsford et Janet Street-Porter, discutent de divers sujets de l’émission concernant l’actualité, se heurtant fréquemment à des opinions divergentes.

Bien que leurs discussions soient souvent civiles, elles sont également connues pour susciter la controverse, comme lorsque Carol McGiffin a été critiquée pour son point de vue sur l’émeute du Capitole américain ou lorsqu’elle s’est heurtée à Charlene White à propos d’un discours prononcé par Boris Johnson.

Lors d’une récente interview sur le podcast Secure The Insecure avec Johnny Seifert, on a demandé à Coleen, 56 ans, si elle s’inquiétait jamais de ce qu’elle avait dit sur Loose Women, d’autant plus que l’émission n’a actuellement pas de public en direct en raison de la pandémie.

La personnalité de la télévision a expliqué qu’elle ressentait cela depuis 20 ans, s’inquiétant toujours de ce qu’elle disait dans l’émission lorsqu’elle rentrait à la maison et embarrassant fréquemment ses enfants pendant leur adolescence.

Elle a admis qu’elle souhaitait être «plus formée aux médias» afin de «savoir quand se taire», bien qu’elle ne soit pas sûre que cela «fonctionnerait sur Loose Women», car les présentateurs «doivent être honnêtes et ouverts» .

Coleen a rejoint Loose Women pour la première fois en 2000 (Photo : Ken McKay/ITV/Rex)

Comparant Loose Women maintenant à ce qu’elle était dans le passé, Coleen a déclaré que l’ancienne version de la série était «gratuite» – un adjectif qu’elle n’utiliserait pas pour décrire la série aujourd’hui.

‘C’était gratuit. Ce n’est pas gratuit maintenant. C’est un spectacle très différent, parce que le monde a changé et je dois dire pour le mieux à bien des égards. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec certaines choses maintenant. Cependant, c’était un spectacle beaucoup plus facile à faire à cette époque », a-t-elle déclaré.

«Tout ce dont nous discutons lors des réunions, toutes nos opinions et tout cela, ils doivent tous être soumis à la loi, être examinés pour s’assurer que nous n’allons pas, espérons-le, ne pas offenser. Vous faites beaucoup d’auto-édition dans cette émission maintenant, et c’est aussi à cause des médias sociaux.

Coleen a expliqué comment parfois elle ira dire quelque chose qui est «vraiment» son opinion, mais pensera ensuite en elle-même: «Non, je vais me faire troller à mort, donc je ne vais pas dire ça.»

Elle a ajouté qu’elle trouvait ce processus de pensée « honte ».

Plus : ITV



« J’aimerais penser que nous pouvons tous avoir des opinions et cela ne garantit pas que quelqu’un soit méchant avec vous simplement parce qu’ils ne sont pas d’accord », a-t-elle déclaré.

« C’est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Nous en sommes tous plus conscients maintenant. Ce n’est pas la même chose.’

Metro.co.uk a contacté ITV pour commentaires.

Loose Women est diffusé en semaine à 12h30 sur ITV.

