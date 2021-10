Le 16 octobre 1957, l’une des grandes sessions de studio de la décennie a eu lieu dans les célèbres studios de Capitol à Hollywood. Le brillant saxophoniste ténor Coleman Hawkins a passé une grande partie de la journée et de la soirée dans les studios à enregistrer deux albums séparés avec le producteur Norman Granz pour Verve Records : The Genius Of Coleman Hawkins et Coleman Hawkins Encounters Ben Webster.

Hawkins, 52 ans, était là, travaillant avec le pianiste celui d’Oscar Peterson trio régulier de Herb Ellis (guitare), Ray Brown (basse) et le batteur Alvin Stoller. Les musiciens ont enregistré douze chansons qui ont été publiées dans le bien nommé The Genius Of Coleman Hawkins.

Écoutez Coleman Hawkins Encounters Ben Webster maintenant.

Parmi les points marquants de la session des normes figurent Duke Ellington « In A Mellow Tone » et « My Melancholy Baby » qui ont Hawk en pleine forme qui vous laisse tout chaud à l’intérieur et un sourire sur votre visage. Il y a peut-être un trop grand nombre de morceaux lents sur cet album, mais la sensation de détente est l’une de ses forces – le genre d’album pour jouer quelqu’un qui n’est pas sûr d’être trop féru de jazz.

Miles Davis a dit un jour : « Quand j’ai entendu Hawk, j’ai appris à jouer des ballades. » Écoutez The Genius Of Coleman Hawkins et vous comprendrez où il voulait en venir.

Dans la soirée, Hawk et les autres musiciens ont été rejoints par Ben Webster, 48 ans, et le résultat a été Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. C’est une masterclass de jazz. Les sept numéros sont des standards, mais ce n’est pas une simple lecture de chansons éprouvées – ce sont quelques-unes des plus belles versions de ces chansons jamais consacrées au vinyle.

« Blues for Yolande » a les deux ténors qui s’affrontent sur un shuffle avec Hawkins criant à travers sa corne, tandis que Webster est plus plaintif en réponse. Le disque comprend certaines des plus belles ballades de leur longue et fructueuse carrière, notamment « It Never Entered My Mind » et « Prisoner of Love ». Hawkins est le grincheux des deux, tandis que Webster flotte d’une manière si séduisante.

« You’d Be So Nice To Come Home To » balance fort, et il est presque impossible de ne pas taper du pied en écoutant, ce qui montre aussi pourquoi le trio de Peterson était si demandé comme accompagnateur. Ils sont omniprésents, offrant la plate-forme idéale à deux géants du jazz pour tisser la magie.

Ce chef-d’œuvre détendu et sensible est plein de lyrisme et de chaleur, deux caractéristiques que l’on trouve trop rarement dans le jazz moderne avec l’accent peut être mis sur l’harmonie et la complexité. Hawkins & Webster prouvent qu’ils sont maîtres de leur métier et géants du saxophone ténor.

Si The Genius Of Coleman Hawkins était le hors-d’œuvre, alors Coleman Hawkins Encounters Ben Webster est le plat principal – et celui qui devrait être dans la collection de tout amateur de jazz.

Coleman Hawkins Encounters Ben Webster peut être acheté ici.