Colère majeure de la Liga et des clubs pour ne pas permettre au public

30/04/2021 à 11:12 CEST

La Ligue et leurs clubs sont extrêmement en colère après avoir connu la position du gouvernement ne pas permettre au public d’entrer dans les stades de Première Oui Deuxième division. Maintenant qu’un protocole est en cours d’élaboration pour réaliser ce retour dans un pourcentage compris entre 10% et 25%, Health a annoncé que les supporters ne reviendraient ni à la 35e journée ni pour le reste du championnat.

Les clubs considèrent qu’il n’est pas acceptable que la santé soit différente pour le gouvernement que pour les communautés autonomes et même dans certaines où elles sont gouvernées par le même parti. Ils le marquent comme un problème clair d’incohérence du gouvernement central. Plus encore quand il y a déjà environ 14 millions d’Espagnols vaccinés lors de la première dose et où environ 400 000 vaccins sont appliqués par jour.

LaLiga et ses clubs qualifient cette décision de discrimination claire. Gardez à l’esprit que le prochain 9 mai C’est la date prévue pour la levée de l’état d’alarme sur tout le territoire national.

L’employeur ne comprend pas le caractère arbitraire du ministère de la Santé, et ils ne quittent pas leur étonnement d’apprendre que dans le comité interterritorial des conseillers de santé tenu ce jour-là, ils ne s’entendent sur rien du public. De LaLiga, cela est compris comme une démonstration claire que les communautés autonomes agissent correctement en permettant une capacité publique dans des compétitions non professionnelles.

La Ligue rend l’entrée des médias plus flexible à partir du 8 mai

En parallèle, la Ligue professionnelle a annoncé jeudi soir qu’une augmentation de la présence des médias dans les stades de la ligue espagnole sera autorisée à partir du week-end prochain, à partir de la 35e journée de LaLiga Santander et le 38e jour de LaLiga SmartBank. Dans le cas de Primera, cela coïncide avec les deux jeux clés qui peuvent influencer le résultat de la Ligue: le Barcelone-Atlético de Madrid au Camp Nou et au Real Madrid-Séville à Valdebebas.

Désormais, l’accès des médias, préalablement accrédités, ne sera plus limité comme jusqu’ici établi par le Protocole Unifié d’Entraînement et de Compétition pour la saison 20/21, mais permettra l’entrée jusqu’à la capacité résultant du respect de la réglementation sanitaire.

PCR négative ou test d’antigène avant d’accéder à ceciça a donné

Le reste des mesures préventives est maintenu, comme le contrôle à l’entrée du stade, l’utilisation obligatoire d’un masque, l’utilisation de gel hydroalcoolique et, bien sûr, le maintien des distances interpersonnelles dans les lieux de travail aménagés dans les stades.

En outre, au lieu de la déclaration responsable exigée jusqu’ici dans le Protocole, il sera nécessaire de présenter un résultat de PCR refus effectué 72 heures avant le match ou, à défaut, un test d’antigène doit être effectué avant l’entrée dans les stades, test qui sera réalisé par les clubs eux-mêmes.