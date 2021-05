Colère monumentale de Lautaro Martínez après son remplacement

13/05/2021 à 19:02 CEST

L’Inter-Roma de mercredi dernier était un match plein d’émotions. Non pas à cause de l’importance du match, puisque l’équipe de Nerazzurri a récemment été proclamée championne de Serie A, mais à cause de la discussion animée entre Lautaro Martínez et Antonio Conte après le remplacement de l’attaquant argentin.

Lautaro Martínez. habituelle dans les files d’attente de Conte jour après jour, a commencé le jeu depuis le banc. Le match a progressé favorablement dans l’intérêt des locaux, qui ont marqué deux buts en seulement 20 minutes, il ne semblait donc pas probable que Lautaro soit nécessaire en seconde période. Cependant, Blessure d’Alexis Sánchez à la 36e minute Il a conduit l’Argentin à entrer sur le terrain.

À la 77e minute, Antonio Conte a décidé de déplacer le banc pour donner des opportunités aux joueurs les moins communs de l’équipe. Andrea Pinamonti est entré sur le terrain de jeu, et le sacrifié était Lautaro, qui avait à peine joué 41 minutes de match. L’attaquant de Nerazzurri est allé sur le banc visiblement en colère, et en chemin, il a frappé une bouteille d’eau en direction du banc.

La manière de Lautaro de quitter le terrain ne convenait pas parfaitement à Antonio Conte, qui lui a immédiatement reproché son attitude. “Comprends-tu, monstre?” Dit l’Italien, qui aussi lui a rappelé qu’il devait montrer plus de respect pour les décisions de l’entraîneur. À la suite de cette réprimande, Lautaro a présenté ses excuses ce jeudi à son arrivée à l’entraînement, tant auprès de son entraîneur que de ses coéquipiers.