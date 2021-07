Colin Brazier de GB News dans une diatribe explosive contre la culture d’annulation «humiliante» | Royaume-Uni | Nouvelles

L’animateur de GB News, Colin Brazier, a éclaté en discutant de la culture de l’annulation et de son impact sur les gens. Il a fait des comparaisons entre l’annulation de la culture et le pilori, qui a été interdit par le gouvernement britannique il y a 184 ans mercredi. M. Brazier a fait valoir que le pilori était une forme de punition plus civilisée alors qu’il racontait comment les victimes seraient confrontées à des violences verbales et physiques.

En comparaison, a-t-il noté, les victimes d’annulation de la culture sont victimes d’abus non seulement de la part des habitants de leur région, mais également du monde entier en raison de l’utilisation d’Internet.

M. Brazier a déclaré: “Notre dernière itération des stocks est l’annulation de la culture.

“Et contrairement au pilori, l’annulation n’est pas un court choc de honte, mais un puissant instrument d’humiliation publique qui va bien au-delà de l’ici et maintenant.

“Au lieu de voisins, quiconque a la malchance d’avoir déclenché une foule sur Twitter, verra des appels à leur annulation affluer, non seulement de la paroisse, mais de différents continents.”

Plus à venir…