‘Colin en noir et blanc’ montre que le racisme dans le sport est profond

Le quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick n’a pas eu de travail dans la ligue depuis cinq ans, une situation que ses détracteurs ont attribuée à un jeu médiocre et bien d’autres à une décision fatidique: par coïncidence ou non, la dernière saison de Kaepernick dans la NFL (à ce jour) est venue après il a commencé à s’agenouiller pendant l’avant-match de l’hymne national, afin de protester contre la brutalité policière et l’injustice raciale.

Cela ne veut pas dire que l’athlète polarisant n’a pas travaillé, cependant. Cette fois, c’est sur l’histoire derrière l’histoire.

Avec Kaepernick en tant que co-créateur, producteur exécutif et narrateur à l’écran, la série limitée de Netflix « Colin en noir et blanc », présentée en première vendredi, revient sur la jeune vie de l’ancien 49er, qui est aujourd’hui salué comme un héros des droits civiques par la gauche et fustigé comme anti-américain par la foule de Fox News.

La série de six épisodes raconte les années de lycée du jeune Colin à Turlock, en Californie, au cours desquelles son destin a été façonné à la fois par son identité – un adopté biracial de deux parents blancs – et la réalité rampante que peu importe à quel point il était talentueux ou dur il travaillait, il était toujours jugé selon un ensemble de règles différent de celui de ses homologues blancs. Son histoire est racontée à travers une combinaison de comédie dramatique scénarisée, de séquences explicatives de style documentaire, d’une poignée d’animation et de nombreux confessionnaux à la première personne du vrai Kaepernick, 33 ans.

Colin Kaepernick (7) et Eric Reid (35) s’agenouillent pendant l’hymne national avant un match de 2016.

(Mike McCarn / Associated Press)

Bien que le sujet soit chargé, « Colin in Black & White », partiellement réalisé par la co-créatrice Ava DuVernay (« Selma », « Quand ils nous voient ») et écrit par Michael Starrbury, aborde la vérité déprimante de la discrimination à l’intérieur et à l’extérieur le monde du sport. Et il le fait avec un équilibre intelligent d’humour YA, des données déployées stratégiquement – dans une ligue à plus de 70 % de Noirs, moins d’un tiers des quarts le sont – et une authenticité émotionnelle qui met en lumière qui est Kaepernick aujourd’hui, et pourquoi il était prêt à risquer sa carrière au nom de la justice.

Le dialogue et les blagues entre les membres de la famille peuvent être prévisibles par endroits, mais cette dynamique intime fonde «Colin en noir et blanc» dans un cadre familier – la sitcom familiale – tout en entremêlant l’intrigue avec de rapides leçons documentaires sur la crucifixion de la fin des années 90. Allen Iverson pour avoir été «trop voyou», l’influence de la mode hip-hop dans le sport et l’économie du racisme. (Par exemple, nous apprenons qu’en 2015, 27,4 % des candidats noirs se sont vu refuser des prêts hypothécaires, soit plus du double du nombre de Blancs qui ont été refusés.) L’intrusion du monde réel est un moyen puissant de montrer la prise de conscience croissante de Kaepernick. ce qui l’attendait à l’âge adulte, devant la porte de banlieue de sa famille.

Comme décrit ici, les parents de Kaepernick, interprétés par Nick Offerman et Mary-Louise Parker, sont deux personnes aimantes et attentionnées qui n’étaient absolument pas préparées aux préjugés auxquels leur fils serait confronté une fois qu’il serait entré au lycée – ou aux rudiments de l’éducation d’un enfant noir, qui est rendu le plus astucieusement à travers la lentille des cheveux de Colin.

Le jeune Kaepernick (Jaden Michael) est clairement un athlète doué. Tout le monde le voit, même l’entraîneur de football, mais il est passé au poste de quart-arrière universitaire au profit d’un joueur blanc moins compétent. Pourquoi? Il n’est pas prêt. Ou il n’est pas prêt à diriger. Ou il doit être plus un joueur d’équipe. Il n’y a jamais de bonne explication.

Lorsque l’adolescent se plaint à ses parents autour de la table, ils font de leur mieux pour donner des conseils, mais tous les signes laissent présager un chemin difficile à parcourir.

« Tu vas juste devoir lui prouver qu’il a tort », dit son père.

« Pourquoi suis-je toujours celui qui doit leur prouver qu’ils ont tort ? » demande l’adolescent agacé.

Sa mère répond par ces mots poignants – et prémonitoires : « Parce que c’est toi qui es assez fort pour le faire. »

‘Colin en noir et blanc’

Où: Netflix

Lorsque: À tout moment, à partir du vendredi