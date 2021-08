Colin et Casey Jost écriront le prochain film Teenage Mutant Ninja Turtles

Colin Jost, écrivain de longue date de SNL et présentateur de Weekend Update, et son frère Casey, se dirigent vers les égouts pour leur prochain projet. La paire est sur le point d’écrire le prochain film Teenage Mutant Ninja Turtles, actuellement sans titre, pour Paramount, selon Deadline.

Les informations sont aussi difficiles à trouver en ce moment qu’une tortue Ninja se cachant dans le noir, mais Michael Bay est à nouveau de retour pour produire, avec Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick et Galen Walker. Tous les cinq ont agi en tant que producteurs lors du redémarrage de Teenage Mutant Ninja Turtles en 2014 et de sa suite, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows. Aux dernières nouvelles, un nouveau film sur les Tortues Ninja était en préparation avec l’écriture d’Andrew Dodge (Bad Words); cela semble être un projet nouveau ou au moins remanié.

Lecture en cours : Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge – Bande-annonce officielle du gameplay

Le film sera presque certainement un redémarrage. Après le mauvais tirage au box-office de Out of the Shadows, Form a indiqué dans une interview de 2016 avec Collider qu’un troisième film de cette itération particulière des amphibiens mangeurs de pizza préférés de tous était peu probable. Ce ne sera probablement pas une comédie musicale, cependant.

Si vous préférez vos tortues animées, vous serez heureux d’apprendre qu’un autre projet TMNT est également en cours. L’acteur et producteur Seth Rogen travaille avec Nickelodeon pour créer un film d’animation Tortues dont la sortie est prévue en 2023. Jeff Rowe, qui a réalisé le film d’animation Netflix très apprécié Mitches vs. The Machines, dirige ce projet.