Colin Farrell de Batman obtient son propre spin-off de pingouin

Splish Splash, chez Collin Farrell prêt pour une autre fête de Batman !

L’acteur joue en face celui de Robert Pattinson Croisé capé et celle de Zoé Kravitz Catwoman dans le prochain film de Matt Reeves en mars 2022, The Batman, et maintenant nous savons qu’il sera de retour pour causer encore plus de chaos dans un prochain spin-off de HBO Max qui n’a pas encore été nommé.

Comme l’a rapporté Variety le 6 décembre, l’acteur jouera et produira la série, qui se concentre sur l’ascension au pouvoir du méchant Oswald Cobblepot dans le monde criminel sous le nom de The Penguin.

HBO Max a précédemment annoncé qu’il travaillait déjà sur une série préquelle qui explore comment Gotham est devenu si corrompu, faisant tourner The Penguin – le deuxième du film Batman.

Le 16 octobre, une nouvelle bande-annonce du film, révélée lors de l’événement DC FanDome, montrait Pattinson dans son Batsuit blindé combattant Farrell, qui s’était complètement transformé avec une tête chauve et un maquillage complet le laissant complètement méconnaissable en tant que personnage emblématique.