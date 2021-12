Colin Farrell incarne officiellement Batman Villain Penguin dans sa propre émission télévisée HBO Max

Colin Farrell a accepté de jouer le méchant de Batman Oswald Cobblepot, également connu sous le nom de The Penguin, dans une nouvelle série HBO Max. Le spectacle sera une retombée du prochain film The Batman, qui met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du croisé capé. Farrell fait ses débuts en tant que Pingouin dans le film réalisé par Matt Reeves. Le nouveau film et ses retombées ne sont pas liés aux autres films de DC Comics mettant en vedette Ben Affleck dans le rôle de Batman.

Farrell a officiellement signé pour le projet lundi, a rapporté Variety. Le point de vente avait précédemment rendu compte du développement de l’émission Penguin en septembre, mais Farrell ne s’était pas encore engagé. Lauren LeFranc (Chuck, Agents du SHIELD) écrit le scénario. La série sera le dernier projet télévisé de Farrell, qui s’est presque exclusivement concentré sur les films jusqu’à la saison 2 de True Detective en 2015. En juillet, il a joué dans la mini-série en cinq épisodes AMC + / BBC Two The North Water.

La série Penguin suivrait l’ascension du personnage au pouvoir dans le monde criminel de Gotham. Deadline a décrit le projet comme une série « à la Scarface ». L’histoire d’Oswald Cobblepot a déjà été racontée à plusieurs reprises en live-action, de la performance maniaque de Burgess Meredith dans la série Batman de 1966 au tour tourmenté de Danny DeVito dans Batman Returns. Le pingouin de Robin Lord Taylor a joué un rôle central dans la série préquelle de Fox Batman Gotham. Il est l’un des plus anciens méchants de Batman, ayant été introduit dans les bandes dessinées en 1941.

Quant à The Batman, il se déroule pendant la deuxième année du Caped Crusader en tant que Batman, Pattinson jouant le jeune Bruce Wayne. Le méchant principal est une version de The Riddler, joué par Paul Dano. Zoe Kravitz joue également le rôle de Selina Kyle/Catwoman, tandis que Jeffrey Wright incarne James Gordon. John Turturro, Barry Keoghan, Jayme Lawson et Andy Serkis sont également à l’affiche. Le film a été réalisé par Reeves (L’aube de la planète des singes) et écrit par Reeves et Peter Craig. Il sortira enfin en salles le 4 mars 2022. Reeves prévoit de réaliser deux suites.

HBO Max développe également un drame policier se déroulant dans le même monde que The Batman. Joe Barton a été signé en tant que showrunner sur le projet. Greg Berlanti travaille également sur une série Green Lantern pour la plateforme de streaming. John Cena reprend son personnage de The Suicide Squad pour une émission centrée sur Peacemaker. HBO Max n’a pas commenté le projet Penguin.

Lors de l’événement DC FanDome de l’année dernière, Reeves a déclaré que l’émission de procédures policières est une préquelle de The Batman, qui se déroule pendant la première année de Batman lorsqu’un » justicier masqué … commence à perturber la ville « . Il a déclaré que l’émission se concentrerait sur la corruption profondément enracinée à Gotham City et était racontée du point de vue d’un officier de police véreux. « L’histoire est en fait une bataille pour son âme », a déclaré Reeves. Aucun casting n’a été annoncé.