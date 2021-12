Colin Farrell reprendra son rôle de pingouin dans un autre spin-off HBO Max de Batman

L’acteur Colin Farrell sera le producteur exécutif et la vedette d’une série dérivée de The Batman, reprenant son prochain rôle de The Penguin. Variety a d’abord rapporté cette nouvelle.

Que Farrell soit déjà impatient de reprendre un rôle que le public n’a pas encore eu la chance de le voir de bon augure pour sa performance. Il fera ses débuts en tant que Pingouin le 4 mars 2022 – lorsque The Batman arrivera dans les salles. Le film suivra le Dark Knight alors qu’il démêle la corruption à Gotham City, et il présente Robert Pattinson (Tenet) dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, Jeffrey Wright (Et si… ?) dans le rôle de James Gordon, Andy Serkis (Black Panther) dans le rôle d’Alfred Pennyworth , Paul Dano (Il y aura du sang) comme The Riddler, Farrell (True Detective) comme Oswald Cobblepot et Zoë Kravitz (Mad Max: Fury Road) comme Selina Kyle.

Lauren LeFranc (Agents du SHIELD) serait parmi les scénaristes de la série. Notez qu’à ce jour, les représentants de HBO et de Warner Bros. Television n’ont fait aucun commentaire.

Ce spin-off nouvellement annoncé est l’un des deux désormais issus du film. Auparavant, il avait été annoncé que le réalisateur et co-scénariste Matt Reeves (La guerre pour la planète des singes) développait une série HBO Max qui se concentrerait sur le service de police de Gotham City. L’existence du spin-off Penguin est connue depuis un certain temps, mais ce n’est qu’à partir de cette annonce que Farrell a officiellement signé pour reprendre le rôle.

L’acteur Danny DeVito – qui a écrit une bande dessinée Penguin incluse dans la nouvelle anthologie Gotham Villains Anniversary de DC – fait savoir qu’il est intéressé à reprendre son rôle de 1992 en tant que méchant de Batman Returns.