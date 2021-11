Colin Jost a récemment fait l’histoire de ‘SNL’

Depuis ce mois-ci, Colin Jost est apparu dans plus d’épisodes du segment « Weekend Update » de Saturday Night Live que tout autre hôte. L’écrivain a égalé l’ancien détenteur du record Seth Meyers le samedi 16 octobre dans SNL Saison 47, Épisode 3, animé par Rami Malek. Il l’a dépassé le 23 octobre dans l’épisode animé par Jason Sudeikis, et maintenant son avance augmente chaque semaine.

Jost est l’un des rédacteurs en chef de SNL depuis des années et a siégé au bureau « Weekend Update » pendant presque aussi longtemps. Si sa place dans l’histoire estimée de la série n’était pas déjà assurée, il l’a cimentée ce mois-ci en organisant plus de parodies de news desk que quiconque. « Weekend Update » est le segment le plus ancien de l’émission, ayant été créé dans le tout premier épisode de SNL en 1975. À l’époque, il était animé par Chevy Chase, mais une longue liste d’autres artistes l’a géré depuis lors.

« Bizarre de penser que lorsqu’il a commencé, il était sans doute le présentateur le moins populaire depuis Charles Rocket. La présence du Che l’a considérablement détendue », a tweeté une personne. Un autre a ajouté: « Je sais que les gens se plaignent que les gens restent trop longtemps, mais j’aime Colin et Che. Je pense que ce sont les bons points d’ancrage de mise à jour pour l’ère dans laquelle nous vivons maintenant. » Un troisième fan a écrit : « J’aime Jost et Che mais je ne veux pas que quelqu’un renverse mon Seth » avec un emoji fronçant les sourcils.

Meyers a rejoint le casting de SNL en 2001 et est devenu co-scénariste en 2006, avec Tina Fey et Andrew Steele. Il est devenu le co-présentateur de « Weekend Update » cet automne-là aux côtés d’Amy Poehler, prenant la place que Fey avait laissée vacante. Après le départ de Poehler en 2008, Meyers a continué à héberger « Weekend Update » seul jusqu’en 2013. Il a ensuite co-animé avec Cecily Strong pendant environ la moitié d’une saison avant de quitter complètement SNL en 2014.

Jost a repris le siège de Meyers sans écart entre les deux. Lui et Strong ont co-organisé le segment pour le reste de cette saison, et elle l’a laissé derrière lui par la suite. À partir de l’automne 2014, Jost et Michael Che ont commencé à héberger ensemble. Che est le premier animateur noir de « Weekend Update », et en plus du record personnel de Jost, ils forment désormais le duo le plus ancien de l’histoire du sketch.

Au cours de ces années, Jost et Che ont suscité leur juste part de controverses et certains téléspectateurs continuent de se plaindre de leur style d’hébergement. À l’heure actuelle, il semble qu’ils soient dans ces sièges pour rester. L’épisode record de Jost des premières de SNL en direct à 23 h 30 HE sur NBC.