Colin Jost confirme que Scarlett Johansson est enceinte

Scarlett Johansson traverse peut-être une période difficile avec son procès Disney actuel au milieu de la sortie de Black Widow, mais elle a encore beaucoup de raisons d’être reconnaissante – Page Six a rapporté qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Colin Jost dans juillet, mais nous ne savions pas avec certitude si la nouvelle était vraie. Mais maintenant, nous le faisons !

Selon Page Six, Colin a donné un concert debout au Ridgefield Playhouse dans le Connecticut ce week-end, où il aurait dit aux personnes présentes dans le public : « Nous allons avoir un bébé, c’est excitant », selon une source présente. C’est la confirmation que nous attendions désespérément, vous tous !

La source originale de Page Six a révélé que « Scarlett est en fait dû bientôt. Je sais qu’elle et Colin sont ravis.” Étant donné que Colin et Scarlett sont un couple privé selon les normes d’Hollywood, « Scarlett est enceinte mais a gardé le silence. Elle a gardé un profil très bas. »

La source a ajouté: “Elle n’a pas fait beaucoup d’interviews ou d’événements pour promouvoir Black Widow, ce qui est surprenant car il s’agit d’une énorme sortie Marvel / Disney et elle est à la fois la star et la productrice exécutive”, discutant des spéculations sur la grossesse de Scarlett quand elle a sauté la première de Black Widow, dont nous savons maintenant que les problèmes ont quelque chose à voir avec son procès contre Disney!

Félicitations à ces deux-là pour leur future parentalité – je suis sûr que leur BB sera mignon, magnifique, adorable à regarder, etc. !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

