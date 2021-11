Colin Jost mis en vedette par Co-Star sur ‘Weekend Update’

Le segment « Weekend Update » de Saturday Night Live a tourné le dos au co-animateur Colin Jost dans l’épisode de cette semaine. La nouvelle membre de la distribution, Sarah Sherman, s’est rendue au bureau des nouvelles pour vérifier le déroulement de la saison 47 jusqu’à présent et lui faire part de ses commentaires. Il s’est vite avéré que la majeure partie était dirigée contre Jost, et ce n’était pas un éloge.

Sherman est l’une des nouvelles « joueuses en vedette » sur SNL cette saison, et après six épisodes sur le plateau, elle a quelques réflexions. Elle a commencé par dire qu’elle apprécie le travail jusqu’à présent, en disant « Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Rire, comédie, New York City! Mais je ne vais pas mentir, mec. J’ai des commentaires. » Avec cela, Sherman a commencé à déchirer certaines des traditions les plus enracinées de SNL, et quand Jost a essayé d’expliquer, elle a offert les interprétations erronées les plus flagrantes de ses mots.

« Tout d’abord, pourquoi est-ce en direct? » se demanda Sherman. « Tu ne penses pas que c’est un peu effrayant, Colin ? Je pourrais dire quelque chose maintenant qui pourrait ruiner ma vie et la tienne ! Quand Jost lui a demandé de ne pas faire ça, elle a répondu : « J’en ai envie ! Je suis folle !

À ce stade, Sherman a coupé son premier titre graphique insultant de la nuit: « C’est juste: le pervers local Colin Jost prétend qu’il a vu les mamelons de la plupart des gens. » Elle a ensuite « rapporté » de faux titres comme « l’expert autoproclamé des mamelons Colin Jost surpris en train de se plaindre en direct à la télévision » et « le malade local Colin Jost surpris en train de draguer la nouvelle fille à peine légale de SNL ». À la fin, elle en a également gardé un pour le co-animateur Michael Che, en lisant: « Le féministe blanc noté Michael Che protège une fille juive innocente du magnifique fasciste Colin Jost. »

Le sketch a été l’un des moments forts de la soirée, et de nombreux commentateurs ont déclaré qu’ils appréciaient de voir un nouveau venu comme Sherman avoir la chance de briller. Sherman vient du nord de l’État de New York et a étudié le théâtre à la Northwestern University. Elle a parfois utilisé le nom de scène Sarah Squirm et s’intéresse particulièrement à l’humour surréaliste et à l’horreur corporelle.

Son numéro de « Sarah Squirm » a été largement couvert par des journaux locaux comme le Chicago Tribune alors qu’elle travaillait dans cette ville, et lorsqu’elle a décroché un emploi sur SNL, le Chicago Sun-Times a rapporté : « Sarah Sherman, étrange bande dessinée de Chicago, rejoint SNL. » Sherman a pris des descripteurs comme ceux-ci sans hésiter, mais ce week-end, elle a prouvé qu’elle pouvait elle-même faire des gros titres dévastateurs.

L’épisode de cette semaine de SNL mettait en vedette l’animateur Jonathan Majors et l’invité musical Taylor Swift. Le spectacle de variétés sera de retour le samedi 20 novembre avec l’animateur Simu Liu et l’invité musical Saweetie. L’émission commence en direct à 23 h 30 HE sur NBC.