Colin Jost révèle une réponse hilarante de sa mère sur le nom que lui et Scarlett Johansson ont donné à leur fils

Au cours de l’été, Scarlett Johansson et Colin Jost ont accueilli leur premier enfant ensemble, nommant le petit garçon Cosmo. Mais alors que le nom pourrait être un favori pour le couple, la star de Saturday Night Live – qui se prépare pour la première de la saison 47 ce week-end – a révélé que sa mère n’était pas fan du nom au début. En fait, sa réaction au nom de son petit-fils a été de le changer immédiatement.

Lors d’une interview avec son ancien ami écrivain SNL, Seth Meyers dans son talk-show de fin de soirée NBC, Late Night With Seth Meyers, Jost a préfacé que bien que sa famille ait toujours été “très favorable”, sa mère était confuse par le choix du nom. pour le nourrisson.

“Ma mère, je dirais, a été légèrement bouleversée par cela et ne l’a pas très bien compris. Je ne sais pas si elle pensait que c’était un peu comme un truc de hippie”, a-t-il déclaré. Jost révèle que même après que lui et Johansson aient finalisé le nom, sa mère a fait de son mieux pour proposer des alternatives dans l’espoir qu’ils changeraient d’avis. “Elle nous appelait après trois ou quatre jours, elle disait ‘Cosmo’. Et elle me dirait : “Et maintenant, est-ce que c’est définitif ? Par exemple, avez-vous soumis l’acte de naissance ?” Et on se dit “Oh, ouais, on a fait ça à l’hôpital”. Elle était comme “OK, intéressant. Parce que je lisais qu’il y avait aussi un nom Cosimo avec un “je”, donc ça pourrait aussi être une option. Peut-être que Cosimo, c’est son vrai nom, mais alors tu peux l’appeler toujours Cosmo. ” “

Heureusement, sa mère est venue et a choisi le nom après en avoir parlé avec des amis, qui lui ont assuré que le nom était en fait assez courant. “Finalement, elle a commencé à rencontrer divers membres de la communauté italienne qui ont beaucoup de parents Cosmo”, a déclaré Jost. “Alors elle appelait et disait : ‘J’ai rencontré quelqu’un, ils ont dit que le nom de leur oncle est Cosmo. Donc ça va.'”

Malgré le réconfort, Jost admet que sa mère a toujours fait de son mieux pour avoir un coup de main au nom de son petit-enfant, ajoutant un peu de grandiose au choix. “Ensuite, elle dit : ‘Il y a un saint patron appelé Cosmos, alors c’est une autre option'”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas besoin de variantes plus pires sur Cosmo. Mais merci, maman.”

Jost et sa femme Johansson fêteront leur premier anniversaire en tant que couple marié plus tard ce mois-ci après s’être mariés en octobre dernier. Annonçant l’heureuse nouvelle avec l’organisation Meals on Wheels America, les deux ont eu une “cérémonie tranquille et privée avec leurs amis proches et leur famille”, selon Vanity Fair. Le couple a accueilli Cosmo, qui est leur premier enfant ensemble, en août dernier. Jost est aussi un ste[-papadelafilledeJohanssonRoseDorothyqu’ellepartageavecsonex-mariRomainDauriac[-dadtoJohansson’sdaughterRoseDorothywhomsheshareswithherex-husbandRomainDauriac