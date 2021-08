Colin Jost se penche sur les rumeurs de grossesse de Scarlett Johansson

C’est officiel : Scarlett Johansson est enceinte ! Son mari, le comique de SNL Colin Jost, a confirmé lors d’un concert de stand-up ce week-end que lui et la star de Black Widow attendaient leur premier enfant ensemble. Jost se produisait à Ridgefield, Connecticut dimanche lorsqu’il a dit à la foule : “Nous allons avoir un bébé. C’est excitant.”

Jost ne faisait que confirmer les rumeurs de grossesse qui se sont accumulées depuis un certain temps maintenant, en particulier après l’absence de Johansson de la plupart des événements promotionnels en personne pour Black Widow. L’actrice n’est apparue que dans des événements virtuels, puis uniquement en gros plan, de sorte que la majeure partie de son corps n’était pas visible. Vraisemblablement, c’était pour cacher tout signe d’une bosse de bébé. Johansson partage déjà une fille – nommée Rose – de son précédent mariage avec le publicitaire français Romain Dauriac.

Rose a maintenant 6 ans et semble avoir adopté Jost du mieux qu’on pouvait s’y attendre. Une source proche du couple a déclaré à Us Weekly : “Colin est une grande figure paternelle pour Rose. Il adore jouer avec elle et elle est obsédée par lui.”

Johansson et Dauriac ont commencé à sortir ensemble en 2012, se sont mariés en 2014, puis se sont séparés en 2016. Leur divorce a été finalisé après que Johansson a commencé à sortir avec Jost en mai 2017. Elle et Jost se sont fiancés en mai 2019 et se sont mariés en octobre 2020. Ils se seraient séparés. leur temps entre Los Angeles, Californie et New York, où Jost reste scénariste en chef et membre de la distribution de Saturday Night Live.

Johansson et Jost sont lentement devenus un couple bien-aimé à Hollywood ces dernières années, leur relation étant de plus en plus référencée sur SNL. Johansson a également régalé Ellen DeGeneres avec l’histoire de la proposition de Jost en 2019. Elle a déclaré: “Il l’a tué.”

“Il a fait, comme, toute une situation de James Bond. Il a beaucoup de choses derrière ce bureau de presse”, a-t-elle poursuivi. “Il est très charmant et très attentionné et romantique. J’ai été surpris. Même si vous imaginez à quoi ressemblera le moment, c’est toujours un beau moment. C’était très spécial. Je pense plus que tout quand quelqu’un vous dit qu’il veulent partager le reste de leur vie avec vous, c’est juste une belle chose spéciale.”

Johansson a trois projets en préparation selon sa page IMDb, donc on ne sait pas comment sa grossesse sera prise en compte dans ce calendrier de tournage. Jusqu’à présent, le couple n’a pas fait d’autre déclaration publique sur la grande nouvelle.