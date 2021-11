Colin Kaepernick a une forte réaction au verdict de non-culpabilité

Kyle Rittenhouse a été déclaré non coupable des charges retenues contre lui après avoir tué deux personnes et en avoir blessé une lors d’une manifestation à Kenosha, dans le Wisconsin, l’année dernière. Cela a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’anciens 49ers de San Francisco et de l’activiste Colin Kaepernick. Peu de temps après l’annonce du verdict, Kaepernick s’est rendu sur Twitter pour dire que le « système actuel » devait être « aboli ».

« Nous venons d’assister à un système construit sur la suprématie blanche valider les actes terroristes d’un suprémaciste blanc », a écrit Kaepernick. « Cela ne fait que valider davantage la nécessité d’abolir notre système actuel. La suprématie blanche ne peut pas être réformée. » Kaepernick a commencé son activisme social en 2016. Avant le début de chaque match de la NFL, Kapernick protestait contre l’injustice raciale et la brutalité policière en s’agenouillant pendant l’hymne national. Il n’a pas signé avec une équipe depuis qu’il s’est retiré de son contrat à la fin de 2016, mais a été franc sur les questions raciales au cours des cinq dernières années.

Rittenhouse a assisté à une manifestation à Kenosha le 25 août 2020. La manifestation a eu lieu après qu’un homme noir Jacob Blake a été abattu par un policier blanc. Rittenhouse, originaire de l’Illinois, a assisté à la manifestation avec un fusil de style AR-15 pour protéger un concessionnaire automobile contre le vandalisme et fournir une aide médicale. Il a abattu Joseph Rosenbaum et Anthony Huber tout en blessant Gaige Grosskreutz. Le jury l’a déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation, y compris celui d’homicide intentionnel imprudent au premier degré. Il risquait la prison à vie s’il était reconnu coupable.

« Je dis que c’était prévu parce que nous savons qui est Kyle, et nous savons ce qu’il avait dans le cœur et dans la tête, et nous connaissons les faits de cette affaire. Mais, bien sûr, tout le monde était vraiment anxieux parce qu’à la fin de le jour, vous ne savez finalement pas ce que pense un jury », a déclaré le porte-parole de la famille Rittenhouse, David Hancock, selon CNN.

Les avocats de Grosskreutz et de la succession de Rosenbaum ont partagé leur réaction au verdict. « Anthony Huber et Joseph Rosenbaum ne méritaient pas de mourir cette nuit-là », ont déclaré Kimberly Motley et Milo Schwab dans un communiqué commun, selon CNN. « Pour l’instant, nous demandons la paix à tous ceux qui souffrent et que le public respecte la vie privée des victimes et de leurs familles. Cette nuit-là à Kenosha, Gaige Grosskreutz, Anthony Huber et bien d’autres ont agi héroïquement. mettre fin à la violence. Ce dont nous avons besoin en ce moment, c’est de justice, pas de plus de violence. Bien que le verdict d’aujourd’hui puisse signifier que justice soit retardée, cela ne signifiera pas que justice soit refusée. Nous nous engageons à découvrir la vérité de cette nuit-là et à demander des comptes aux responsables. »