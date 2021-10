Colin Kaepernick compare jouer dans la NFL à l’esclavage dans le nouveau document Netflix

Colin KaepernickLe nouveau documentaire de Netflix commence avec un bang – faisant une comparaison littérale de jouer pour la NFL … d’être acheté et vendu en esclavage.

L’ancien quart-arrière devenu militant commence le film – intitulé « Colin en noir et blanc » – avec une explication de la façon dont les gars entrent dans la ligue … notant que la première étape consiste à essayer une équipe, qui commence par un combiner. La caméra le suit jusqu’à une scène reconstituée où les joueurs s’entraînent et s’entraînent à différents exercices sur le terrain… sous le regard des officiels.

Colin Kaepernick, dans son nouveau spécial Netflix, compare les camps d’entraînement de la NFL à l’esclavage. pic.twitter.com/bu5C2alild – The Post Millennial (@TPostMillennial) 30 octobre 2021 @TPostMillennial

Il dit que les joueurs potentiels sont « défilés » devant des entraîneurs, des éclaireurs et des propriétaires – qui mesurent leurs talents physiques et leurs capacités sur le terrain. CK poursuit en disant que les entraîneurs diront aux joueurs qu’ils veulent que leurs gars soient des guerriers, des tueurs, des bêtes et des animaux sur le gril.

Ce à quoi Colin veut en venir … c’est un langage codé, qui, selon lui, prête à une plus grande dynamique de puissance du maître esclave et de l’esclave – et il fait une juxtaposition visuelle pour le comprendre.

L’écran passe alors à une nouvelle scène… dans laquelle les joueurs, pour la plupart noirs, qui couraient de haut en bas sur le terrain, se tiennent maintenant sur un bloc d’enchères, torse nu et enchaînés. Vous voyez des maîtres blancs marchander pour savoir qui acheter et faire un échange.

Colin dit que les équipes « vous poussent, vous poussent et vous examinent » et recherchent tout « défaut » – sans aucune dignité ni respect pour ledit joueur. Son point de vue est que les enfants qui entrent dans cette industrie du sport pourraient ne pas le voir de cette façon – mais il insiste fermement sur le fait qu’ils sont entraînés dans un système d’esclaves.

C’est un saut viscéral et audacieux à faire – et il y a BEAUCOUP de réactions… certaines pour, d’autres contre. Bien sûr, Netflix était à bord avec la messagerie … ce sont eux qui la diffusent ce week-end.