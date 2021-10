Colin Kaepernick partage une grande mise à jour sur le retour de la NFL

Colin Kaepernick a beaucoup de projets en cours, y compris sa nouvelle série Netflix qui sera diffusée à la fin de ce mois. Mais l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco est prêt à revenir dans la NFL malgré son absence de la ligue pendant cinq ans. Kaepernick a récemment parlé à Ebony de sa carrière et a déclaré qu’il s’entraînait toujours pour un retour dans la NFL.

« Absolument. Je suis toujours debout à 5 heures du matin pour m’entraîner cinq, six jours par semaine, m’assurant d’être prêt à emmener à nouveau une équipe au Super Bowl », a déclaré Kaepernick, selon Yahoo Sports. « Ce n’est pas quelque chose que je lâcherai jamais, quelles que soient les actions de 32 équipes et de leurs partenaires pour me refuser un emploi. De la même manière que j’ai persisté au lycée, je vais être persistant ici.

« Et tu vas devoir continuer à me nier et le faire de manière publique. Et tu vas t’exposer par ça, mais ce ne sera pas parce que je ne suis pas prêt ou pas préparé. » Kaepernick a joué pour la dernière fois dans la NFL en 2016, la même année où il a commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national. Kaepernick s’est retiré de son contrat car les 49ers prévoyaient de le libérer depuis qu’ils avaient engagé Kyle Shanahan pour être l’entraîneur-chef. Kaepernick n’a pas signé tout au long de la saison 2017, ce qui a conduit à des allégations selon lesquelles il aurait été blackboulé à cause de sa protestation pendant l’hymne national.

Plus tôt cette année, l’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle, Pete Carroll, a expliqué comment ils avaient amené Kapernick pour un entraînement en 2017, mais ne lui avait pas proposé de contrat. Il a révélé pourquoi il n’avait pas fait Kaepernick, en disant que « Je le tenais en si haute estime, je ne le voyais pas comme un quart-arrière remplaçant et je ne voulais pas le mettre dans cette situation avec [Russell Wilson]. » Et lorsqu’on lui a demandé de le signer pour la saison 2021, Carroll a déclaré: « Nous sommes en quelque sorte installés en ce moment, donc du point de vue du football, cela ne semble pas nous convenir comme je l’ai dit. Mais il y a beaucoup de temps ici. Nous allons voir ce qui se passe. »

En 2019, Kaepernick devait organiser un essai pour les 32 équipes de la NFL à Atlanta. Kaepernick est allé à Atlanta, mais au lieu de s’entraîner pour les équipes des installations des Falcons d’Atlanta, il est allé dans un lycée de la région d’Atlanta et a organisé un entraînement public. Aucune offre de contrat n’est venue après la séance d’entraînement de Kaepernick.