Colin Kaepernick présente un premier aperçu de la série Netflix “Colin en noir et blanc” à TUDUM

Netflix a partagé un nouveau regard sur Colin en noir et blanc, la nouvelle série dramatique sur les expériences de l’ancien joueur et militant de la NFL Colin Kaepernick à l’adolescence, lors de son événement de diffusion en direct TUDUM samedi. La série comporte six épisodes et a été réalisée par Ava DuVernay, la réalisatrice derrière Selma et la série limitée primée de Netflix Quand ils nous voient. Le clip de TUDUM faisant la promotion de Colin en noir et blanc développe la bande-annonce Netflix sortie le 13 septembre.

Le premier regard de trois minutes commence avec Kaepernick partageant l’histoire de Romare Bearden (1911-1988), un artiste et auteur afro-américain. À la fin des années 1920 et au début des années 1930, Bearden était un joueur de baseball semi-professionnel à Boston. La propriétaire des Philadelphia Athletics, Connie Mack, a été impressionnée par le jeu de Bearden et lui a offert un contrat, 15 ans avant que Jackie Robinson ne joue pour les Brooklyn Dodgers. On ne sait pas si Mack savait que Bearden était noir, mais Bearden a refusé de signer un contrat sachant qu’il devrait cacher sa véritable identité. Cette histoire rejoint ensuite les propres expériences de Kaepernick en jouant au baseball en grandissant.

Colin dans Black & White met en vedette Jaden Michael en tant que jeune Kaepernick, et Nick Offerman et Mary-Louise Parker en tant que ses parents adoptifs Rick et Teresa. Kaepernick fournit la narration pour chaque épisode. La série sera diffusée sur Netflix le 29 octobre, après la première du pilote au Festival international du film de Toronto plus tôt ce mois-ci.

Kaepernick, 33 ans, est né à Milwaukee et a été adopté par Rick et Teresa Kaepernick à l’âge de 5 semaines. Ils ont déménagé en Californie quand il avait 4 ans et il a excellé au baseball, au football et au basket-ball au lycée. Il a commencé sa carrière de footballeur universitaire à l’Université du Nevada, Reno, le seul collège à lui offrir une bourse de football universitaire. Kaepernick était encore repêché par les Cubs de Chicago en 2009, mais il n’a pas signé et s’est plutôt concentré sur le football.

En 2011, Kaepernick a été repêché par les 49ers de San Francisco et a emmené l’équipe au Super Bowl XLVII à la fin de la saison 2012. Kaepernick est devenu un paratonnerre pour la controverse au cours de la saison 2016 lorsqu’il a choisi de s’agenouiller pendant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et les inégalités raciales. Lorsque Kaepernick a renoncé à son contrat, il est devenu agent libre en 2017 et n’a jamais joué pour une autre équipe de la NFL. Depuis lors, Kaepernick s’est concentré sur l’activisme. Il prévoit également de publier un mémoire par le biais de sa propre société d’édition Kaepernick. Il a co-créé Colin in Black & White avec DuVernay.