Colin Kaepernick rappelle aux dirigeants d’entreprise noirs que la liberté a un prix | VIDÉO

*WASHINGTON, DC — Jeudi soir (10-14-21), athlète et défenseur de la justice sociale, Colin Kaepernick, a accepté le prix Global Game Changer de l’Executive Leadership Council (ELC) lors du gala annuel de reconnaissance et de la célébration du 35e anniversaire de l’organisation.

Poussé par le thème de l’événement « Célébrer notre impact et inspirer notre avenir », Kaepernick a fait l’éloge de l’histoire de l’ELC et a appelé les dirigeants d’entreprise noirs à construire un avenir grâce à des efforts collectifs qui ne reproduisent pas les idées et les structures mêmes qui doivent être déracinées pour parvenir à égalité économique.

« Alors que vous commémorez vos 35 ans d’impact communautaire et de sensibilisation éducative, sachez également que je célèbre vos réalisations et reconnais l’importance du travail que vous avez accompli pour soutenir les dirigeants noirs du monde entier qui soutiennent nos communautés sans excuse ni exception », a déclaré Kaepernick. . Au cours du gala annuel, Kaepernick a souligné le besoin crucial de sacrifices personnels et de perturbations afin de changer efficacement le statu quo et de changer le récit pour les générations futures.

Le président et chef de la direction de l’ELC, Michael C. Hyter, a fait écho au message de Kaepernick, reconnaissant qu’en tant que leader de l’ELC, sa vision pour l’organisation et ses membres comprend un engagement envers la mission d’apporter le changement de l’intérieur. Il pense que la seule voie à suivre est de remettre en question les politiques et les comportements qui ont fait stagner les progrès au fil du temps.

Colin Kaepernick

«En tant que certains des leaders noirs les plus puissants de cette économie, nous avons la responsabilité de défendre notre place légitime dans les conseils d’administration des entreprises; pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la prochaine génération. Comme les événements historiques récents l’ont illustré, la communauté noire a cultivé certaines des femmes et des hommes les plus influents de la planète. Nous le devons à eux, à notre économie et à ceux qui nous suivent », a déclaré Hyter.

Le thème de la responsabilité collective et de l’action opportune a résonné tout au long de la nuit chez les autres lauréats et conférenciers de l’événement. En plus de Kaepernick, l’ELC a reconnu les pionniers noirs contemporains tout au long de la nuit, notamment le cinéaste, réalisateur, dramaturge et réalisateur de films Tyler Perry.[2] ainsi que Rosalind Brewer et Thasunda Brown Duckett[3] qui ont été honorées pour être respectivement devenues les deuxième et troisième femmes noires PDG du Fortune 500.

Le prix ELC Global Game Changer Award est décerné à une personne dont les réalisations transcendent les rôles traditionnels des Noirs américains, des femmes et d’autres personnes sous-représentées et qui représentent une nouvelle vision dynamique de la façon dont les dirigeants noirs du monde entier peuvent avoir un impact sur leurs communautés à travers des politiques, économiques, éducatives, et l’autonomisation et l’intendance philanthropiques.

À PROPOS DE L’ELC : L’Executive Leadership Council ouvre des voies d’opportunité pour le développement des cadres noirs afin d’avoir un impact positif sur les entreprises et nos communautés. Une organisation indépendante à but non lucratif 501(c)(3) fondée en 1986, l’ELC est la principale organisation de membres engagée à augmenter le nombre de cadres noirs mondiaux dans les C-suites, les conseils d’administration et les entreprises mondiales. Comprenant plus de 800 PDG noirs actuels et anciens, cadres supérieurs et administrateurs de sociétés Fortune 1000 et Global 500 et entrepreneurs dans des entreprises de premier plan, ses membres s’efforcent de créer un pipeline de leadership d’entreprise inclusif qui permet aux dirigeants noirs mondiaux d’apporter des contributions percutantes à le marché et les communautés mondiales qu’ils servent. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.elcinfo.com. Engagez-vous pendant l’événement sur les réseaux sociaux : #ELCGALA sur Instagram, Facebook et Twitter.

source : Sonia V. Diaz – balserapr.com