Colin Kaepernick revient pour nous rappeler que l’éveil est un trouble mental – RedState

Saviez-vous que Colin Kaepernick a un nouveau spécial Netflix à venir ? Ouais, moi non plus, mais un clip est sorti, et c’est la preuve que l’éveil est un trouble mental.

Dans celui-ci, vous voyez Kaepernick se promener sur le plateau d’un faux marché aux esclaves, avec des acteurs enchaînés. Vêtu de noir, l’ancien quarterback des 49ers de San Francisco proclame alors qu’être dans le camp d’entraînement de la NFL, c’est comme la traite des esclaves. Vous voyez, ils vous poussent, vous poussent et vous examinent avant de vous payer des millions de dollars pour jouer à un jeu.

De plus, je suis allé chez le médecin il y a quelques semaines, et c’était totalement comme de l’esclavage.

Dans son spécial Netflix, Colin Kaepernick suggère que le camp d’entraînement de la NFL est synonyme d’achat d’esclaves littéralement. Irréel. pic.twitter.com/slLnks7RPq – Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) 30 octobre 2021

C’est une absurdité à un niveau difficile à diagnostiquer. Kaepernick croit-il vraiment à ce non-sens ? Ou aime-t-il simplement gagner beaucoup d’argent avec des cadres crédules ? C’est probablement les deux.

Notez qu’il existe des milliers d’emplois qui nécessitent un examen physique avant qu’une personne puisse les exercer. Le militaire équivaut-il à l’esclavage ? Et si vous étiez pilote ? On m’a demandé de faire pipi dans une tasse et j’ai subi un examen médical approfondi il y a quelques mois afin de renouveler mon examen médical de la FAA. Suis-je maintenant apparenté à un esclave ?

Pensons encore plus critique, cependant. Les vrais sports (c’est-à-dire pas les échecs) existent comme un test de prouesses physiques. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le côté mental de jouer dans la NFL, mais à la fin de la journée, si vous ne pouvez pas lancer le ballon à plus de 30 mètres et que vous avez un jeu de jambes terrible, vous ne pouvez pas jouer le quart-arrière (ou vraiment tout autre poste). Ce n’est pas discriminatoire. C’est du bon sens.

En outre, les équipes effectuent des examens physiques sur les joueurs avant le camp d’entraînement pour de multiples raisons très pertinentes. D’une part, toute personne entrant avec un nouveau contrat doit être vérifiée qu’elle est en bonne santé avant que ces accords ne soient finalisés. Deuxièmement, ceux qui ont des accords à long terme doivent être autorisés pour des raisons de sécurité à participer. Les joueurs désespérés de consolider une place de départ peuvent mentir à propos d’une blessure. Ironiquement, alors que Kaepernick le compare à l’esclavage, les équipes protègent en fait les joueurs en faisant preuve de diligence raisonnable.

Je ne pense vraiment pas que ce gars soit bien mentalement, et il y a quelque chose de grossier dans le fait que les gens continuent de nourrir ses bêtises. À quel moment cela devient-il une exploitation de la part de Netflix, qui gagnera probablement plus d’argent avec cette spéciale que Kaepernick? Quoi qu’il en soit, l’éveil pourrit absolument le cerveau.