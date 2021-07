Colin Kaepernick s’apprête à sortir un livre pour enfants célébrant les différences .

Athlète devenu activiste, Colin Kaepernick, assumera désormais les rôles d’auteur et d’éditeur.

L’homme de 33 ans a annoncé que son livre pour enfants I Color Myself Different, basé sur le moment où il s’est rendu compte qu’il apparaissait différemment des membres blancs de sa famille adoptive, sortira le 5 avril 2022.

le Eric Wilkerson-Le livre illustré devrait être le premier de plusieurs livres publiés par Scholastic en partenariat avec Kaepernick Publishing, qui ont ensemble conclu un accord d’édition de plusieurs livres.

Le livre raconte une histoire de l’enfance de Kaepernick lorsque, tout en dessinant sa famille pendant une classe de maternelle, il a utilisé la couleur jaune pour le reste de la peau des membres de sa famille mais le brun pour la sienne. C’était la première fois qu’il affrontait la différence d’apparence, et cela lui a permis de s’accepter tel qu’il est.

“Cette histoire est profondément personnelle pour moi et inspirée par des événements réels de ma vie”, a déclaré Kaepernick jeudi dans un communiqué de presse. “J’espère qu’il honorera le courage et la bravoure des jeunes du monde entier en les encourageant à vivre la vie avec authenticité et détermination.”

“Je suis ravi que Kaepernick Publishing collabore avec Scholastic sur des livres avec des voix noires et brunes au premier plan”, a-t-il ajouté. “J’espère que nos livres inspireront les lecteurs à parcourir le monde avec confiance, force et vérité dans tout ce qu’ils font.”

Kaepernick a fondé sa maison d’édition en 2019, dans le but d’« élever une nouvelle génération d’écrivains aux opinions et aux voix diverses ». Ce livre sera la première sortie de l’entreprise, avec l’aide de Scholastic.

« La réputation de Colin en tant que leader d’opinion le précède, mais il était également clair lorsque nous nous sommes rencontrés que sa mission et son objectif étaient très alignés sur ceux de Scholastic », a déclaré Debra Dorfman, vice-président et éditeur des licences mondiales, des marques et des médias chez Scholastic. “Nous avons su instantanément que nous voulions partager ses histoires, qui seront des messages d’identité et d’appartenance percutants pour les enfants noirs et bruns.”

“L’histoire inspirante de Colin Kaepernick, avec des thèmes d’identité, de race et d’estime de soi, résonnera profondément avec tous les enfants”, a déclaré Ellie Berger, président et éditeur chez Scholastic Trade Publishing. « Nous avons le privilège de proposer ce travail aux jeunes lecteurs du monde entier pour la toute première fois. »

La carrière de six ans de Kaepernick dans la NFL consistait à remporter le record de tous les temps pour les verges au sol en un match par un quart-arrière et à mener ses 49ers de San Francisco à un Super Bowl au cours de la même saison.

Colin Kaepernick regarde lors de son entraînement dans la NFL au lycée Charles R Drew le 16 novembre 2019 à Riverdale, en Géorgie. (Photo de Carmen Mandato/.)

En 2016, il s’est agenouillé lors d’un hymne national d’avant-match pour faire la lumière sur le racisme et l’oppression systémiques et n’a plus jamais été signé dans une équipe de la NFL après cette saison. Depuis qu’il a quitté la NFL, il a fondé Kaepernick Publishing ainsi que le Know Your Rights Camp et Ra Vision Media, tous dédiés à l’avancement des Noirs et des Bruns.

Il a remporté de nombreux prix pour ses efforts, notamment le prix Amnesty International Ambassador of Conscience, le Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope, le Muhammad Ali Legacy Award de Sports Illustrated, le Citoyen de l’année de GQ, le prix Eason Monroe Courageous Advocate de l’ACLU et plus encore. .

